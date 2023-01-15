月勝吉 築起甜蜜咖啡好味道

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/滿築蜂蜜&咖啡】

多數人對內門的印象，總圍繞在總鋪師、宋江陣文化，不過在人車來往的內山公路上，卻有一間溫馨的咖啡小屋「滿築蜂蜜&咖啡」，以蜂蜜搭配咖啡為特色，讓許多人駐足。每一口留在嘴裡的甘甜，源自於蜂蜜液態肥栽種的獨特「蜜咖啡」，由返鄉青年月勝吉承接40多年家業經營而成。

從抗拒到承接家業 和蜜蜂培養感情

家中養蜂的月勝吉回想起小時候，每當龍眼、荔枝花開，蜂農們忙著到處放飛蜜蜂，穿梭採蜜，有時甚至需要到中部採蜜。他常常在清晨五點多被叫起床，假日也不能出去玩，有時臉還會被蜜蜂叮、腫得像豬頭被同學嘲笑。種種不開心的回憶，讓他抗拒養蜂的心自此滋長。

月勝吉傳承家裡的養蜂事業，養蜂規模平均200箱。(圖片提供/滿築蜂蜜&咖啡) 雖然曾對自己說，以後長大絕對不要養蜂，但世事難料，月勝吉從事車床工作13年，不甘於只是一個小職員，他決定回到故鄉內門，趁年輕拚一下，跟著父母學習養蜂。想成為職業蜂農，就要跟蜜蜂培養感情，但要打好關係不容易，一開始他常被叮得全身都是，起初會覺得痛、現在則已經習慣了。而開拓新客群也是另一大挑戰，他努力跑市集、參加展售會，增加曝光度、讓更多人認識他，但前期階段客群還在累積，他苦笑說：「前3年可說是幾乎沒什麼收入」。

他分享說，「青年返鄉務農」現蔚為潮流，但青年回故鄉真的是從零開始，非常辛苦，家裡有相關資源，他認為自己已算得上幸運。

月勝吉以蜂蜜液態肥栽種咖啡，研發出風味獨特的「蜜咖啡」，喝起來有淡淡甜味。(攝影/Carter) 扎穩「滿築蜂蜜」根基 斜槓出咖啡事業

直到第4年，月勝吉將重心放在品牌與包裝行銷，為自家養蜂事業命名為「滿築」，象徵蜜蜂築蜂巢儲存蜂蜜，有著「滿是甜蜜、築起好味道」的豐收涵義，同時設備也不斷求新求變，積極引進國外技術。比如被稱為蜜蜂第一殺手的蜂蟹蟎，會吃掉蜜蜂的翅膀，是臺灣養蜂業最重要的敵害，月勝吉就引進德國的煙燻儀器來防治。

因本身對咖啡有著濃厚興趣，他在忙碌養蜂之餘，也全臺到處跑透透品嚐好咖啡。6年前在教會牧師的鼓勵下，投入學習咖啡相關技術，並在內門木柵里開了咖啡屋，現在從咖啡種植、採收、發酵到烘焙、沖泡都一手包辦，在內門與那瑪夏皆有咖啡園，即使去那瑪夏的路程來回就要花上半天，他也樂在其中。

月勝吉本身對咖啡有濃厚興趣，從咖啡種植到沖泡他都一手包辦。(攝影/Carter) 蜂蜜與咖啡結合 「蜜咖啡」微甜問世

由於咖啡園海拔不夠高，為了栽種出高品質咖啡，月勝吉把腦筋動到肥料身上，以往液態肥會加入二砂糖或黑糖、黑糖蜜，而他什麼沒有，就蜂蜜最多！靈機一動，他將自家次級蜂蜜培養成液態肥澆灌咖啡，成功為咖啡增添淡淡甜蜜風味，取名「蜜咖啡」與其他咖啡做出區隔。

接著他以「蜂蜜搭配咖啡」為品牌主打，曾推出瓶裝蜂蜜加咖啡豆禮盒、蜂巢冰咖啡等商品，把禮盒買回去，可手沖冰咖啡再加入香醇蜂蜜，來取代一般的砂糖。在採訪當天，我們走進咖啡屋，就有一組客人特地前來喝咖啡，他熟練地將咖啡豆磨成粉，咖啡壺將熱水繞圈注入，經過一次次等待，端上自己孕育出的咖啡，香氣瀰漫整個空間，微甜風味在口中發散開來。

「滿築蜂蜜&咖啡」主打蜂蜜搭配咖啡，與市場做出差異化。(攝影/Carter) 把消費者當朋友 自己敢吃的才賣

農業，就是看天吃飯。採收天數、溫度、開花數量等因素，都會影響蜂蜜品質，「把消費者當成朋友」 是月勝吉經營準則。他透過擺市集讓客人試吃原蜜、親自為客人送貨，與客人面對面交流。近年氣候異常、開花量不佳，蜂蜜風味不如往年等情況，他也都坦白與客人分享。

返鄉邁入第11年，今年42歲的他，養蜂規模平均200箱，堅持「自己敢吃的才會賣給消費者」，好品質也讓高雄知名餐廳LA ONE與他合作多年至今，將他的蜂蜜加入美味料理與麵包之中，並在餐廳門市與網路商城販售。對於目前擁有的一切，他心懷感激、知足感恩，未來他計畫加強網路社群行銷、經營電商平臺，累積固定消費者，也期待他的咖啡屋，能吸引更多客人停留，品嚐蜜咖啡的好味道。

• 滿築蜂蜜&咖啡

地址：高雄市內門區木柵里木柵40-1號

電話：0929-001-582 / 0929-955-211

時間：預約制

FB：滿築蜂蜜&咖啡

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.01】