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寒流來港 羊肉爐嚐鮮暖呼呼

聯合新聞網／ 高雄畫刊
「涼拌羊肚」的黑色外表是未經漂白的真實顏色，羊肚需洗乾淨後先川燙過，再加高湯熬煮，新鮮的羊肚清爽脆口，搭配豆瓣醬和白醋調製的醬汁，酸香微辣，相當開胃。(攝影/Carter)
「涼拌羊肚」的黑色外表是未經漂白的真實顏色，羊肚需洗乾淨後先川燙過，再加高湯熬煮，新鮮的羊肚清爽脆口，搭配豆瓣醬和白醋調製的醬汁，酸香微辣，相當開胃。(攝影/Carter)

【◎文/李曉萍◎攝影/Carter】

　　時序逐漸進入冬天，又到了天冷吃鍋的季節，高雄最強鍋物羊肉爐強勢來襲，征服吃客味蕾。吃羊肉爐不見得聽過羊肉的故事，本文嚴選特色店家，深度報導羊肉爐的前世今生，從清燉鮮嫩溫體羊肉到香濃補身的藥燉湯頭，嚐遍羊肉的萬般好風味。

清燉小鮮肉，產地餐桌零距離

　　什麼樣的羊肉爐能吸引北部藝人和美食家南下，特地前往離高雄市區1小時車程的阿蓮？養羊、種菜、烹調皆不假手他人，自產自銷一條龍的「滿福土產羊肉爐」老闆娘林秀玉笑著說：「我們就是想讓客人吃到原味。」

　　林秀玉自小就是「放羊的小孩」，年輕時在傳統市場販售羊肉、供應新鮮肉品給流水席和飯店使用，後來索性在阿蓮的大街上開店賣羊肉爐，至今已25年，目前交由小女兒林庭羽經營及掌廚。

林秀玉和承接家業的小女兒林庭羽聊起滿福的羊肉和蔬菜，盡是自信與驕傲。(攝影/Carter)
林秀玉和承接家業的小女兒林庭羽聊起滿福的羊肉和蔬菜，盡是自信與驕傲。(攝影/Carter)
　　滿福羊肉爐的食材農場離店面不遠，飼養羊場採光通風良好，羊隻抬頭就能看見大崗山，架高木地板讓羊糞直接掉落下層，乾濕分離，環境清爽乾淨，半退休的林秀玉每天依然到羊場打掃、種菜和餵羊。林庭羽分享道：「羊很愛乾淨，也很難搞，牧草掉到地上不吃，被露水沾濕也不吃。」羊場外圍的牧草、香蕉葉、枸杞葉都是羊隻的食物，此外，還能跟著季節變化吃水果，夏天有香蕉、芭樂，冬天有蜜棗，飲食比許多都市人更健康。

滿福的飼養羊場乾淨通風，飼養羊隻只使用牧草、香蕉葉、枸杞葉、紅心芭樂等自然食材，年輕公羊的環境飲食堪比和牛等級。(攝影/Carter)
滿福的飼養羊場乾淨通風，飼養羊隻只使用牧草、香蕉葉、枸杞葉、紅心芭樂等自然食材，年輕公羊的環境飲食堪比和牛等級。(攝影/Carter)
　　羊場底層收集的羊糞發酵自製有機肥，取代化學肥料，種出菜園裡一排排鮮嫩欲滴的青翠，枸杞葉、空心菜、皇宮菜、莧菜、茼蒿和各種萵苣類依季節輪番上場。每日採摘嫩葉供餐廳使用，剩下的部分拿來餵羊，自然循環的有機農場，一點也不浪費。

加入甘蔗熬煮的湯頭是羊肉爐的靈魂，滋補暖身、醇香甘甜，隨鍋贈送的羊大骨已成為店家特色。(攝影/Carter)
加入甘蔗熬煮的湯頭是羊肉爐的靈魂，滋補暖身、醇香甘甜，隨鍋贈送的羊大骨已成為店家特色。(攝影/Carter)
　　「三味清湯羊肉爐」是老饕必點的招牌，清燉高湯以老滷汁為基底，加入新鮮的全羊持續燉煮，醇香飽滿、溫補不燥，入喉甘甜清爽，帶皮羊肉皮Ｑ肉鮮，無絲毫羊羶味，「羊肉夠新鮮，只要加老薑熬煮就很美味，不需中藥食材、米酒和麻油。」林庭羽對自家羊肉充滿信心，她透露無羶味的秘訣在於使用溫體羊肉，挑選半年左右就閹割的本土努比亞公羊，在滿福羊場飼育至一歲多即宰殺，名符其實的「正港小鮮肉」。而讓人為之瘋狂的羊肉湯中，不僅能嚐到滿福農場的無毒蔬菜，更加入自家醃製的筍片和高麗菜，增添鮮美風味，難怪許多客人吃完一鍋還不過癮，非得再打包一份回家。

巷子內ㄟ隱藏藥燉人氣王

　　用餐時間未到，鳳山體育館旁不起眼的小巷子已出現人潮，「巷子內ㄟ羊肉爐」沒有華麗時尚的裝潢，依然吸引絡繹不絕的饕客，靠的是價格實惠、用料澎湃、以及香氣四溢的藥燉羊肉湯。

高湯只用了老薑熬煮，並加入自己醃製的筍片和高麗菜增鮮，除了羊蹄、羊頭和中腹三層肉以外的全羊精華，都濃縮在這鍋羊肉爐裡。(攝影/Carter)
高湯只用了老薑熬煮，並加入自己醃製的筍片和高麗菜增鮮，除了羊蹄、羊頭和中腹三層肉以外的全羊精華，都濃縮在這鍋羊肉爐裡。(攝影/Carter)
　　開店邁向第6年，楊老闆從上班族變成羊肉爐專家，回想起開業初期的煎熬，一路走得跌跌撞撞。轉折點出現於開店第三年，在家人的鼓勵和穿針引線下，藉由冷凍包的方式多角化經營行銷管道，生意逐漸有了起色，持續認真且堅持品質下，終於養出好口碑。

　　招牌羊肉爐選用進口羊隻，經川燙處理後，以家傳中藥配方燉煮，溫和的藥材香氣取代羊羶味，在入冬微涼的夜色裡，嗅覺已搶先感受到溫暖療癒。迫不及待嚐一口琥珀色湯液，那甘甜香醇的秘密來自甘蔗，楊老闆不藏私的補充：「加入甘蔗熬煮，才有一定程度的香氣和甜度。」每日清晨開始熬湯，前置作業加上3至4小時的燉煮，為的就是下午能得到一大鍋限量供應的精華。

泡菜炒羊肉(上)使用台式泡菜，酸甜脆口，與羊肉意外合拍，沙茶羊肉(下)香氣十足，兩道熱炒都相當下飯。(攝影/Carter)
泡菜炒羊肉(上)使用台式泡菜，酸甜脆口，與羊肉意外合拍，沙茶羊肉(下)香氣十足，兩道熱炒都相當下飯。(攝影/Carter)
　　羊肉爐的內容豐富到鍋子幾乎裝不下，除了基本的羊排骨外，另外加入羊膝、羊雜肉，並豪邁加贈羊大骨，底層則鋪滿高麗菜、凍豆腐、豆皮、丸子、芋頭等配料。此外，店裡的熱炒也令人難以忘懷，粒粒分明的炒飯鑊氣十足，泡菜炒羊肉和沙茶羊肉鹹香下飯，搭配溫潤滋養的羊肉湯，吸引食客一再回訪。

• 滿福土產羊肉爐

地址：高雄市阿蓮區和平路150號

電話：(07)631-5465

時間：11:00~14:00、17:00~21:00（售完為止）

FB：滿福精緻羊肉料理餐廳

• 巷子內ㄟ羊肉爐

地址：高雄市鳳山區長明街106號

電話：0963-225578

時間：17:00~21:00，週一公休

FB：巷子內羊肉爐

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.11】

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