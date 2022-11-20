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旗山 台青蕉的搖滾小情歌

聯合新聞網／ 高雄畫刊
台青蕉樂團團長王繼維對家鄉旗山有著濃厚情感，畢業後返鄉用搖滾樂翻轉小鎮故事。(攝影/Carter)
台青蕉樂團團長王繼維對家鄉旗山有著濃厚情感，畢業後返鄉用搖滾樂翻轉小鎮故事。(攝影/Carter)

【◎文/王亭云◎攝影/Carter◎圖片提供/台青蕉樂團】

　　「時代在變咱不怕，用相挺雙手來做伴，接地燒熱勇氣生命，種下青春心頭定...」台青蕉樂團以音樂為旗山香蕉發聲，字字句句充滿青年對土地的情感，音樂迴盪在農村裡，觸動了許多人！他們將青春播種在這裡，嘗試任何讓家鄉再起的方式，「半農半X的蕉城生活實驗提案」計畫，號召人才來到旗山生活，為地方注入新生命，期待迸出不一樣的可能！

　　時代變遷與務農勞苦，讓擁有「香蕉王國」美名的旗山，逐漸流失農業人力， 也失去種植香蕉的優勢，這些焦慮看在旗山青年王繼維眼裡，變成是對家鄉的關心與使命，在2008年暑假，台青蕉樂團從這片土地長了出來，自創詞曲譜寫農村困境，用純樸嗓音、輕快的搖滾樂傳遞在地價值。

舞台上表演的台青蕉樂團，為旗山香蕉發聲，字字句句充滿青年對土地情感。(圖片提供/台青蕉樂團)
舞台上表演的台青蕉樂團，為旗山香蕉發聲，字字句句充滿青年對土地情感。(圖片提供/台青蕉樂團)

與家鄉緊密相連 從搖滾樂創意翻轉

　　綽號「老王」的台青蕉樂團團長王繼維，從小跟著成立「尊懷文教基金會」的父母，從事社區營造，參與地方文化活動，那時起便與家鄉建立深厚情感。基金會自1995年至今，透過發行刊物、舉辦活動等，持續和地方對話與溝通。他在研究所畢業後回到家鄉，除了參與基金會營運，還透過音樂專長，唱出地方獨特「蕉傲」。

成立於2008年的台青蕉樂團，以農村為創作靈感，唱出蕉農的苦與樂，先後推出《香蕉他不肥》EP、《社區大小事》與《種下青春》專輯。(攝影/Carter)
成立於2008年的台青蕉樂團，以農村為創作靈感，唱出蕉農的苦與樂，先後推出《香蕉他不肥》EP、《社區大小事》與《種下青春》專輯。(攝影/Carter)
　　團名台青蕉是「台灣青年愛香蕉」的簡稱，老王與其他團員吉他手「合沅」、貝斯手「玩具槍」，都視香蕉為信仰，唱出蕉農的苦與樂，主辦「搖旗吶喊音樂節」已邁入第12年，依然熱情不減。但老王認為音樂只是被大家看見的工具之一，如何提升香蕉經濟和地方文化價值才是挑戰，為了行銷香蕉，他們舞台上搖滾歌唱，下了舞台則投入在地生活。

深耕在地、認真生活 因為「生活」是農村重心

　　一大清早天還沒亮，就要戴斗笠、穿工作服去香蕉園工作，如同他們的歌曲《田邊厝頭邊》，老王與團員輪流顧香蕉園，「唯有把自己種下去，你才能跟蕉農對話！」雖然從小看著香蕉長大，但經歷一連串地失敗，才知道如何種出天然好吃的香蕉，雖辛苦卻有成就感，如今他們的「希望蕉園」以自然農法栽種，獲得綠色保育標章。

「台青蕉香蕉創意工坊」，展售香蕉冰、各式香蕉飲品、香蕉蛋糕與文創商品等香蕉延伸商品。(攝影/Carter)
「台青蕉香蕉創意工坊」，展售香蕉冰、各式香蕉飲品、香蕉蛋糕與文創商品等香蕉延伸商品。(攝影/Carter)
　　老王還在旗山老街開了「台青蕉香蕉創意工坊」，開發出各式香蕉延伸商品，從香蕉冰、各式香蕉飲品、香蕉蛋糕與文創商品等，提供遊客多元化的選擇。幾年下來，烘焙香蕉蛋糕、招呼客人、設計文創商品、活動企劃、旅遊導覽、香蕉田工作與音樂創作，都是他的忙碌日常，他相信唯有生活的養分，才能與在地產生源源不絕的連結。

台青蕉樂團舞台上搖滾歌唱，下了舞台則戴著斗笠、穿工作服去香蕉園工作，在這片土地種下青春的希望。(圖片提供/台青蕉樂團)
台青蕉樂團舞台上搖滾歌唱，下了舞台則戴著斗笠、穿工作服去香蕉園工作，在這片土地種下青春的希望。(圖片提供/台青蕉樂團)

啟動地方創生 期待不一樣的可能

　　當城鄉都變成一樣，那鄉村存在的價值為何？當看到越來越多鄉村的特色正在消失，老王十分憂心。他說，旗山不適合成為大型市鎮，有人情味的小城鎮才是它吸引人的地方，而「地方創生」就是讓人口回流，需創造勞動者價值，才會有人想回來，簡而言之「要發展香蕉價值，才能讓人願意繼續種香蕉！」

　　深知農村的根本在勞動力，他們推出「半農半X的蕉城生活實驗提案」計畫，邀請創意新血回鄉村生活，體驗半農半X的生活風格！有某項專長或興趣的人，都可提出在旗山居住6個月的生活提案，一邊從事農村工作，獲得生活所需農產，一邊進行可發揮天賦專長的工作，來換取固定收入。

台青蕉樂團走入香蕉園工作，就算從小看著香蕉長大，但經歷一連串失敗後，才知道如何種出好吃的香蕉。(圖片提供/台青蕉樂團)
台青蕉樂團走入香蕉園工作，就算從小看著香蕉長大，但經歷一連串失敗後，才知道如何種出好吃的香蕉。(圖片提供/台青蕉樂團)
　　如同台青蕉以音樂與香蕉做結合，成為臺灣少有將農村產業與音樂做結合的樂團，以旋律推廣截然不同的香蕉魅力，旗山還有很多產業值得發展！老王對這次的地方實驗躍躍欲試，他十分期待能有很不一樣的創意合作產生，他說，總是很多工作要做，有時候也會覺得累，但「每天都在挑戰，每天都希望比今天更好！每天都有做不完的家鄉事！」

• 台青蕉樂團Youtube頻道

https://www.youtube.com/channel/UC7DujpSz-3-0JlFAEtDYtXA

• 半農半X的蕉城生活實驗提案

http://youthbanana.blogspot.com/2022/10/x.html

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.11】

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