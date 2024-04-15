人生中最好的禮物 楊宜真的指揮之路

【文‧然靈】

臨近年末的黃昏時分，熟成金黃的風與鳥鳴混聲合唱，喧囂的人車如同交響樂章中跳躍的音符，演繹著華燈初上後絢麗的臺中風景。位於臺中市中區雙十路一段，與具有百年歷史臺灣最老書店「瑞成書局」相鄰的「台中室內合唱團」，自2002年成立迄今已有22年，在藝術總監楊宜真的帶領下，從僅有的團員12人成長為13組合唱團，邁向蛻變與茁壯的過程。

指揮成長路

楊宜真畢業於美國西敏合唱音樂學院（Westminster Choir College）合唱指揮研究所，有著俏麗短髮、個性開朗瀟灑的她談起成為指揮家的心路歷程。回想起童年的夢想，楊宜真笑著說，小時候除了立志當音樂家和老師，她還曾想當空姐。然而小學3年級時，被甄選為合唱團一員，從此與合唱結下不解之緣。

還記得提早入學的她是同年級學生中年紀與身形最小的孩子，恰巧校內合唱團正在甄選一名小歌手，需要在都是高年級的隊伍正中間吶喊獨唱，她因為長得嬌小可愛，加上個性活潑外向，因此就順理成章的被選為合唱團的小歌手。「緊張這個詞不在我的字典裡」，幽默俏皮的楊宜真回憶道。

三個願望一次滿足

中學畢業後，楊宜真考上國立臺中師範學院（今國立臺中教育大學）第一屆的「音樂教育學系」，她主修聲樂，副修鋼琴，也是師院最後一屆的公費生，畢業後任教於大里區大元國小，擔任合唱團指揮期間，連續5年榮獲臺中縣及臺灣區音樂比賽優等首獎第一名，這份亮眼的成績，促使她決定辭掉教職出國深造。

回國後，楊宜真即擔任台中室內合唱團藝術總監，並常與國家交響樂團、國立臺灣交響樂團、臺中國家歌劇院合作，擔任合唱指導。回顧小時候的夢想，她笑道，主修音樂、也當了老師，雖然沒當成空姐，但因出國讀書也「飛來飛去」，成為合唱指揮家讓她「三個願望一次滿足」，可說是人生中最好的禮物。

合唱指揮必備條件

美國西敏合唱音樂學院合唱指揮研究所系主任告訴楊宜真成為一名指揮家需有3個要件﹕「首先必須是一名教育家，再者音樂能力得夠好，而後是成為厲害的領導者。」楊宜真表示：合唱指揮比樂團指揮更具挑戰性，因為合唱團凝聚了各行各業的合唱素人，多數人都不是音樂專業，因此發出來的聲響非常與眾不同，該如何兼具獨立性並達到聲音融合，與團員溝通聆聽，預想觀眾在音樂會上想獲得什麼？都是合唱指揮需要考慮的面向。然而，挑戰中的美妙之處也在於「妳會從中聽到不一樣的人生色彩和故事，進而被歌聲感動。」 2008年楊宜真接下台中室內合唱團第三任指揮 【圖‧楊宜真】

榮獲世界民謠賽金牌

2008年她接任了台中室內合唱團的第三任指揮，當時團員只有12名歌唱者，幸而許多學校老師成為合唱團的生力軍，向楊宜真學習合唱教學、指揮、曲目的拓展等等基礎教育課程，如此教學相長，可說是「雙贏」。

到了2012年，台中室內合唱團團員21人遠赴美國辛辛那提參加「世界合唱大賽」，榮獲「民謠組公開賽」金牌獎。有了出國奪冠的榮耀，台中室內合唱團在成立10週年的音樂會上，中山堂1,600個座位座無虛席。

推廣合唱關懷偏鄉

而她也不斷進一步思考，「合唱團可以為社會做什麼？」為了能夠深耕合唱，並推廣到偏鄉，2013年楊宜真和一群志同道合的人們成立了「中部合唱中心」，呼應台中室內合唱團的成立宗旨「積極推廣合唱音樂、關懷社會」，致力於推廣合唱至需要愛與關懷的角落。例如「中臺灣偏鄉音樂教育工作坊計畫」，開辦偏鄉合唱師資培訓講座，透過共備課程與教學示範，以改善偏鄉合唱師資問題。

而近期開設的「非『指』不可基礎指揮課」，則針對音樂系學生、合唱指揮、詩班指揮或對指揮有興趣者，增進教師合唱教學專業能力，讓團練有趣又有效率。還有「2024暑來寶．樂一夏」少年兒童合唱藝術營，特別邀請親子天下專欄作家進行「主題式」繪本閱讀引導等多元課程，至今已經進入第9年，對於合唱藝術教育的扎根與推廣不遺餘力。

阿卡貝拉 美聲新風潮

2015年，「台中少年兒童合唱團」在藝術總監楊宜真、阿卡教母劉靜諭與音樂指導林品君帶領下正式成立，並創設「兒童阿卡貝拉人聲樂團」，是中部唯一培訓專業少兒阿卡貝拉團隊，成員組成皆來自小學2年級至高中3年級。阿卡貝拉是指無樂器伴奏的純人聲音樂，歌者結合走位及舞蹈，及充滿舞台魅力的表演方式，與聽╱觀眾在演唱時的肢體與語言互動。

楊宜真認為，現代小孩學習缺乏「恆毅力」，這樣的演唱方式不僅訓練孩子的專注力和觀察力，激發其無限可能的創意，藉由合唱的練習與演出過程，他們還必須肩負團隊合作與負責任的態度，進而將其應用在課業與生活當中，誠如她的經驗談：「不必花大錢送小孩去腦力開發，合唱唱得好，他們的成績其實都很不錯！」

以合唱演繹生命樂章

為了讓臺灣優秀的作曲家被看見，除了他們的經典作品之外，也希望使愛樂者了解作曲家創作背後曲折的人生故事，於是自2013年起，為優秀國人作曲家量身打造專場音樂會，全方位展現作曲家特色。

「遇見國人作曲家系列音樂會」今年已邁入第12年，2024年3月起，推出甫獲第34屆傳藝金曲獎殊榮的《人生七章》作為全臺巡演。《人生七章》是臺灣歌謠詩人陳維斌以臺語十四行詩譜出的聯篇套曲，講述「生」、「路」、「厝」、「病」、「愛」、「老」、「死」人生路上必經的7個面向，並由作曲家余忠元譜曲，融入鄉村bossa nova、Disco等多元音樂風格，用以演繹人生之愛。 要成為指揮家須具備教育家、音樂能力與領導才能。 【圖‧楊宜真】

立足臺中‧放眼國際

台中室內合唱團自2002年成立至今，陸續組成女聲合唱團、樂活人聲團、美麗人聲團、教師合唱團等等共13個合唱團，致力於全齡的合唱藝術教育扎根與推廣。

除此之外，楊宜真更不斷突破合唱的表演形式，以「異業合作」方式搭配中部青年創業特色咖啡師、甜點師的作品，讓聽眾感受微甜歌聲與幸福甜點，體驗生活的美好。她笑著說，這是將藝術生活化的探索實驗，這場演出還同時打破了臺中國家歌劇院不能飲食的規定不已！

陪伴合唱團走過16個年頭，一路看著它成長茁壯，對楊宜真來說合唱團就像一個充滿青春活力的孩子，在樂聲中流洩出源源不絕的創意與熱情。在這個多元化、全球化的ｅ世代，繼續以「立足臺中，放眼國際」的宏觀視野為期許，希望能不斷帶給樂迷更精緻、創新且豐盈的合唱音樂饗宴！