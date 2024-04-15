【文‧邱建順】

位於北區進化路的基督救恩之光教會，清水模外觀低調不張揚，卻總能吸引路過的人忍不住多看兩眼。事實上，這兩棟由7座橋相連接的建築，出自同是基督徒的建築名師廖偉立之手，曾獲「遠東綠建築獎」、「臺灣建築佳作」等多項建築獎的肯定。

浪子回頭成為神的僕人

2022年10月，基督救恩之光教會成為臺中市藝術亮點家族的一員，也是臺中市第一個成為藝文推廣據點的教堂。關於這座至美建築背後的故事，正是教堂催生者張則義牧師見證神的恩典過程。

創辦基督救恩之光教會的張則義牧師，出生於基督徒家庭，但在成長階段曾一度迷失自我。直到接近而立之年，才猛然醒悟浪子回頭，報考中臺神學院，開始宣傳福音，聚會地點從神學院教室，輾轉至莒光新城的租賃處，再遷至同樣位於進化路的舊會堂。隨著教友人數不斷增加，空間逐漸不敷使用，加上租金調漲，教會只能另覓他處。

張則義牧師之子，全職傳道的張時斌主任牧師，談起基督救恩之光教會現址緣起時指出，「回首建堂歷程，每一步都見證了神的恩典。」1994年，一位獨居老人向教會奉獻80萬元積蓄，推動了建堂計畫的齒輪。2004年一名一生從未接觸過教會的地方居民，決定售予教會一塊未曾建築過的處女地，讓建教堂的地點有了依歸。 張時斌主任牧師（右）希望更多人可以因為建築的美啟發信仰之美 【圖‧張晉豪】

不僅如此，還有為了一圓設計教會夢想而來，同是虔誠基督徒的廖偉立建築師，為教會帶來「停在山頂的挪亞方舟」提案，並願意奉獻部分設計費以減輕教會的負擔。在資金仍有巨大落差之時，張則義牧師在網路交換活動中收到1億元面額的珍貴舊鈔，種種事蹟更堅定了他興建教堂的信心，最終歷時4年才大功告成。

在信仰中感受空間之美

基督救恩之光教會自2009年完工啟用，慕名而來的參訪者早已超過10萬人次，而每年負責導覽任務的尤之堅長老，對這棟建築的每個角落有著說不完的故事。當踏入教會後，首先引導參訪者認識教會左右兩棟建築，分別代表著「理性」和「感性」兩大空間，前者是電梯、樓梯、廁所、管線的集合，而後者則是會堂、教室和辦公空間，呼應著神對人腦創造的安排。

再來是吸引無數新人前來拍攝婚紗取景的懸臂樓梯，不同的形狀設計隱喻人在面對信仰時的4個階段，包括：「頑固石頭」、「半信半疑」、「曠野之路」、「與神同行」，最終才能抵達凌駕在「理性」和「感性」之上。以山頂挪亞方舟為主意象的頂層主堂，也是人遇見上帝的「神性空間」，不只外型如同方舟般，內部也如《聖經》所記，分為上、中、下3層，建築頂部則採用鈦鋅板包覆，無一處不是細節。

除此之外，教會空間還有許多亮點，像是連接「理性」和「感性」兩大空間的7座橋，包括：光明之橋、羊門之橋、善牧之橋等，代表著上帝7個自我介紹。其他，還有1樓中庭水牆，象徵著流水如信仰般緩緩進入人心，在水瀑下方五餅二魚池的馬賽克磁磚，更是教友們親手黏貼而上，展現出眾志成城的力量。

人文之美 藝術亮點

談及加入臺中市藝術亮點的初衷，尤之堅長老說，是為了給教會所成立的城市之光關懷協會的長輩們，一個發表創作成果的平臺。2005年成立的城市之光關懷協會，20年來深入鄰舍、關懷社區。2013年開始，協會與臺中市政府社會局合作設立方舟長青快樂學堂，週一至週五教會作為活動據點，為鄰近社區長輩提供照顧服務，2015年時還一舉拿下第一屆金點獎「全國社區照顧關懷據點」表揚的肯定。

值得一提的是，基督救恩之光教會還與大專院校配合，像是與逢甲大學通識課程合作，為協會歲末圍爐活動進行募資，今年已邁入第6年，學生們透過實地採訪協會的長輩們，撰寫企畫文案完成募資目標，還邀請校內的口琴社、魔術社、布袋戲社等社團為尾牙增添樂趣。尤長老指出，教會的人文之美與空間之美相得益彰，增添了教會的藝術亮點。 教會每週為長者舉辦手作課程等活動，曾獲第一屆金點獎肯定。 【圖‧張晉豪】

美是動力 交流的平臺

張時斌主任牧師強調，「美是信仰裡很核心的部分，希望更多人因為這棟建築的美而被吸引進來，先從心裡讓生命慢慢地變美，再進而認識信仰之美。」一如張則義牧師打造「無牆的教會」的初心，教會不只是信徒們聚會的所在，更是一個人與人交流互動的美好平臺。