回甘 Aftertaste

【文‧邱建順】

一種甘醇總是讓人一再回味。位在南屯區的「回甘」，乘載著對於書本與餐飲的熱情，為這片土地獻上最真摯的關懷，在這棟以老屋改建的有機空間中，團隊精心挑選書單、規劃主題書展，認真調製飲品、研發餐點，並舉辦各類型的講座、演出，無非就是希望每位造訪者能一再回訪，透過思想上的擾動，開啟對於臺灣、對於世界的新視野。

書籍與餐飲的圓舞曲

回甘由Debbie與她的丈夫共同經營，他們並不是「空降」在黎明新村，因為早在九二一大地震後，Debbie的先生家就已購入這棟曾是官員宿舍的老屋。只是過去皆以出租為主，幾年前房客租約到期，家中便詢問他們倆對於房子有沒有什麼想法，便開啟了夫妻倆創業的契機。

「我們兩個都對於書籍和餐飲有高度興趣，受到東海書苑的啟發，希望這個空間未來可以成為知識的載體，『回甘』就這樣誕生了。」Debbie進一步說明採取複合式的模式經營的原因：「我們希望讓更多人一起進來討論我們想要交流的議題，因此規劃上就讓這個空間提供各種資訊的同時，又不感到太過學術、艱澀，透過輕鬆舒適的環境，讓討論成為日常。」

為提升大眾品味而生

因此回甘在書籍與餐飲之間，尋找一個平衡，書既不是用餐空間的背景，也不讓餐喧賓奪主。所以許多人對於2樓空間僅配置一排座位發出坪效過低的質疑。Debbie表示，因為店內若未使用座位，只是單純看書、挑書的顧客是沒有低消限制的，2樓空出的廊道就是為了不影響看書者的動線，也避免了餐飲噴濺到書籍的風險。

團隊特別將老宅2樓的牆面以落地窗取代，讓光線自然灑入，與木作的書架、餐桌椅烘托出溫馨自在的氛圍。Debbie說明，店內家具都盡量選用臺灣設計、製造的品牌，綠化的植物也多為臺灣原生種，「因為臺灣未來的發展樣貌是靠大眾的品味來決定的！」秉持這樣的理念，回甘希望透過對各項細節的重視，影響造訪的每一位民眾。 2樓大面積的落地窗讓光線自然烘托整個空間 【圖‧張晉豪】

動靜皆宜的有機空間

回甘雖然沒有數量繁多的藏書，但在選書方面可說是用心良苦。除了針對不同節日、時事所企劃的主題書牆，他們選入包含國內外歷史、臺灣文化、飲食與文學等類型的書目，依照時序陳列，討論各個議題的過去、現在與未來。書牆也持續更新，近期還納入了原住民、客家、美術史等相關叢書，持續拓展更多討論。 「我們知道在有限的空間內選書，絕對無法滿足所有人，但我們盡量從入門到深入探討的書籍都選入，讓讀者能依照對該主題認識的程度去閱讀對應的書。」

除了各類型的講座，還可以發現回甘舉辦特別多場爵士相關活動，原來Debbie的先生是一位爵士樂迷，從搖滾樂聽到爵士樂，沉浸在其自由、奔放的氛圍，進而與臺中的爵士推廣單位Jazzhead合作，推出一系列「如何聆聽爵士？」的講座音樂會，得到相當不錯的迴響。 一系列的爵士講座總是吸引許多樂迷前往 【圖‧張晉豪】

在家宴客的真摯對待

餐飲方面，回甘置入了「在家宴客」的概念持續更新菜單，以臺菜為源頭，呈現出既日常卻又用心的料理。像是受到許多長者喜愛的香煎虱目魚，就以臺南新鮮直送的虱目魚製作；最受歡迎的飲品則是每日現榨的新鮮檸檬汁調製的西西里咖啡，第二名的鍋煮奶茶使用牛奶與茶葉一同烹煮，再經熟成才上桌。

店內咖啡也制定了出杯流程，若品質未達標準，寧可不出餐，「因為餐飲其實是一門科學，像是店裡的布丁是第一項開發出來的產品，但開業至今已經過多次的調整改良。」Debbie與夥伴毫不馬虎地緊盯住每個環節，是他們對料理的堅持。

Debbie分享，店裡有許多客人，聊一聊便成了常客，除了來用餐也常常買書、訂書，甚至成了貴人。有陣子他們想要探討關於美軍駐臺期間，在臺中的俱樂部文化，剛好在與客人的閒談間，發現對方認識臺中重要攝影師余如季的兒子余立，因此在常客的牽線下，店裡舉辦了「華美跫音」美軍在臺中的時代與娛樂照片座談，邀請余立與知名爵士薩克斯風手楊曉恩，在回甘復刻了美軍爵士俱樂部的畫面與音樂。

未來，回甘希望能夠將書與餐的結合度更為提升，像是今年二二八事件前夕，回甘就推出紀念餐點「魷魚糜（粥）」，透過復刻這道悲劇故事下的料理，提醒大家莫忘這塊土地曾發生的事情。

Debbie坦言，經營文化內容的工作能不賠錢就很好了，因此他鼓勵店內夥伴不是當一顆螺絲釘，應該用心經營自己的粉絲，與顧客、鄰里產生更多的交流，因為每一次的對話，或在店內品嘗料理、閱讀書籍，都是一個「回甘」的契機，讓有趣的靈魂在此相聚，一同體驗生命的甘醇。