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小青蛙劇團用戲劇與親子共樂

聯合新聞網／ 文化臺中
演出當下流行喜洋洋卡通劇，受到小朋友的熱烈歡迎。 【圖‧小青蛙劇團】
演出當下流行喜洋洋卡通劇，受到小朋友的熱烈歡迎。 【圖‧小青蛙劇團】

【文‧郎亞玲】

　　「戲可以暫停，但不能不演；經費可以拮据，但團員一個都不能跑。」在港區藝術中心駐館的小青蛙劇團，抱定這樣的信念，度過新冠疫情的危機，咬緊牙關過寒冬，冬眠過後，更加奮起活躍，為兒童帶來歡樂。

立足臺中的兒童劇團

　　「小青蛙劇團」是一個立足臺中的專業兒童劇團，以大型人偶的演出為特色，走過30年，每年超過150場演出的劇團，在臺灣絕對是前段班。這對打造兒童戲劇王國的賢伉儷李心民、賴宇榛，面對經營不易的環境，不斷地尋求機會點，使劇團維持生命力。

　　談到劇團的經營，李心民當年的創業並非憑著一時衝動，相反的，曾任「一元布偶劇團」副團長的他，決心回到臺中成立劇團，是看好幼兒園的市場。以臺灣當時的狀況預估，大約可以支撐八個專業兒童劇團。

　　然而這十年來，因少子化的趨勢，演出活動逐年遞減，從每年100多場跌至如今個位數字。所幸各地方政府主導的活動如藝術節等與日俱增，兒童劇是其中頗受歡迎的選項，因此剛好彌補了幼兒園場次銳減的缺口，加上每年劇團的巡演，於是小青蛙劇團屹立不搖，每年仍維持著約150場的演出。

李心民團長生動活潑的演出深受小朋友的喜愛 【圖‧小青蛙劇團】
李心民團長生動活潑的演出深受小朋友的喜愛 【圖‧小青蛙劇團】

自行製作戲偶　節省成本

　　除了因應客觀環境的變化做適度調整，更可貴的是，李心民基於「成本」的考量，將偶戲需要製作的各種「戲偶道具」，從委外製作改變成劇團自己製作，就能夠節省大量成本，並即時滿足需求，提升共作效率，並且增進對戲偶的認識，有助於設計接單，開闢另一收入來源。

　　最初想要爭取港區藝術中心駐館計畫，李心民不諱言是因館舍地處海線偏遠區，有鑑於「開發客層」的考量而積極推動，儘管資源有限，劇團還是為海線的親子帶來許多的驚奇。

採用拖鞋材料精心製作的環保布偶 【圖‧小青蛙劇團】
採用拖鞋材料精心製作的環保布偶 【圖‧小青蛙劇團】

戲劇專業課程　場場爆滿

　　小青蛙劇團除了演出設計之外，也開啟戲劇課程，在課程規劃上以一年四季劃分，每季都有「偶」的製作和操作課程，而戲劇中的相關美學元素，如音樂、舞蹈、造型等，都安排在課程裡。這些戲劇專業課程，僅酌收材料費，學費全免。每堂課收25人，場場爆滿，李心民認為這是培養觀賞民眾的大好機會。

　　比較有趣的一個反饋，是課程獲得親子認同後，家長和長輩竟不約而同反映：劇團可否設計專為成年人而設的戲劇和偶的課程？劇團也從善如流，開始設計相關課程，以滿足樂齡的退休人士。

偏鄉地區推展戲劇

　　小青蛙劇團營運的另一特色是團員流動性極少，向心力強。團員與劇團一同成長，即便歷經921地震、SARS、COVID-19，劇團依舊維持著高頻率的演出量，從演員、服裝、道具、布景、到音樂等各方面的戲劇元素，皆能精益求精，維持一貫水平。

　　九年一貫藝術教育綱領，主張藝術領域的核心素養融入課綱，小青蛙劇團至偏遠地區推廣戲劇行動，呼應教育綱領的宏願，希望劇團繼續發揮能力，為下一代創造一個更優質的藝術環境。

【完整內容請見《文化臺中》第55期】

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