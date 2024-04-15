一代國寶陳銀輝 93歲雲遊

【文‧葉志雲】

臺灣戰後第一代畫家陳銀輝教授（1931—2024），於2024年1月8日病逝，享耆壽93歲，文化部政務次長李靜慧1月20日出席告別式，並代表頒贈總統褒揚令，由陳銀輝之子陳柏辰代表受贈，告別一代國寶。

捨棄臺大浸淫藝術殿堂

陳銀輝1931年出生於嘉義縣鹿草鄉，4歲舉家搬到嘉義市，初中考上嘉義中學，1950年高中畢業，進入師範學院（今國立臺灣師範大學）藝術系，接受完整的美術教育及訓練，1957年應聘回到母校，從助教一路做到教授，於1995年退休。次年移居臺中，努力創作不輟，直到2年多前，因無法站立，才停止創作。

陳銀輝自幼即具有美術天份，小學曾被老師懷疑拿哥哥的作品充數，只好當場再畫給老師看。他的媽媽擅長繡工，爸爸也很會手工藝，才氣多少得自父母遺傳。高中受到美術老師吳學讓賞識，於課外特別免費指導，還教他篆刻。大學曾考取獨立招生的臺大土木工程系，因熱愛美術而選擇師範學院藝術系，受教於廖繼春、陳慧坤、趙春翔等名師。

投身美術教育桃李滿門

陳銀輝在美術教育崗位奉獻40年，任教師大期間兢兢業業，26歲初任助教，課餘時間常留在教室作畫，假日則帶著畫具到近郊的九份、石碇、淡水等地寫生，而奠定紮實的繪畫根基。

陳銀輝退休後，學校力邀返校兼課，他無法婉拒盛情，只好臺中、臺北兩地奔波，因勞累教了2年便堅辭；臺中本地的臺中教育大學、東海大學美術系也爭相邀約教學，陳銀輝為了更多時間作畫，只好婉謝。

宜居臺中的退休生活

他在退休後選擇定居臺中，主要是地理位置適中，北上授課及參加活動，或是返回嘉義老家及太太楊淑貞在臺南的娘家探親，都很方便；另一原因是臺中氣候好多陽光，比較適合氣管容易發炎的過敏體質。

陳銀輝住家是棟大樓，就在科博館旁邊，一大早就可到附近植物園散步。同層對門兩戶，一邊住家，另一邊是他和太太的畫室及作品儲存室，走道還能掛畫展示，夫妻倆都很滿意。

居住臺中近30年來，與中部畫友聯繫密切。他曾說，臺北地方大，畫家之間相處機會少，臺中感覺距離縮小，不是相約看展，就是一起出外寫生，人情味濃厚。

陳銀輝和也是畫家的太太楊淑貞感情十分融洽 【圖‧葉志雲】

動靜皆畫揮灑自如

他很喜歡動物題材，最常畫羊、馬、牛等，尤其他生肖屬羊，收藏家也最愛他畫羊的作品；生前曾去過內蒙古及外蒙古旅遊，對於馬的各種姿態，留下深刻印象，居住臺中後，亦常跑到后里馬場捕捉馬的各種英姿。他的動物畫作，都非具象寫實，而是半抽象手法的擬人畫，或不同題材的組合畫面。最經典的作品，是以比擬自己的羊，搭配譬喻太太的祼女，非常夢幻與羅曼蒂克。

陳銀輝生前另一常去寫生的地點是大坑。邊爬山健身邊速寫，經常隨身攜帶速寫簿及油性粉臘筆，走到哪畫到哪，簡單幾筆配合照相，回家再用油彩描繪。最常去九號步道，直到幾年前，為軟骨壓到坐骨神經所苦，右腳常會麻痛，便很少外出寫生了。

臺灣畫壇的重要瑰寶

臺中的畫展很多，陳銀輝常收到識與不識者的開幕請柬，但他只能擇其一二參加，最常去的是離住家近的大墩文化中心和國立臺灣美術館。

由於在臺灣畫壇有重要地位，在臺中備受禮遇，國立臺灣美術館曾於1997年為他舉行「陳銀輝創作四十年展」，2021年7月再為其舉辦「取色賦形．捨像傳神－陳銀輝90藝術歷程」展覽。2000年在大墩文化中心辦過「陳銀輝近作展」，2020年9月再次於大墩文化中心舉辦「悠遊於形色樂章－陳銀輝90回顧展」。

他的油畫以半抽象居多，即使是抽象畫，也找得出形象，不會讓觀者看不懂。晚年體力大不如前，手腳也不靈活，容易掉東掉西，彎個腰都不方便，但還是維持每天創作的習慣，只是作畫時間不長，頂多2個鐘頭，即便身體不適無法作畫，還是會常到畫室走走看看，心裡才會覺得踏實。

盧市長在陳銀輝90 個展中偕同陳老師一家人共同看展 【圖‧葉志雲】

堅守原則的處世態度

陳銀輝生前菸酒不沾，個性保守不愛社交；喜愛他畫作的常會主動找上門，他也不會拒人千里，但堅持絕不私下賣畫，完全交給他師大的學生蔡正一在臺中的畫廊代理，師生合作多年，配合得非常好。陳銀輝都會跟藏家說，跟他買畫，一定照訂價賣，直接找畫廊，多少還會有一點折扣，一切開誠佈公，也為自己省掉許多麻煩。

蔡正一說，陳銀輝老師生前留下500多幅油畫，他用電腦整理得很完整，希望協助家屬在今年8月5日陳銀輝的冥誕，能為敬愛的老師舉辦一場紀念展，緬懷恩師。