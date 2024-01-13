開進偏鄉的小小圖書館

【文‧葉志雲】

結束了一整天的奔波，行動圖書車在夕陽下緩緩駛入新社分館，司機廖淑芬做完工作紀錄後，下車檢查車輛與書籍情形，回到辦公室進行書籍的建檔、歸位後才下班，這是她近12年的工作日常。

從圖書館志工變身司機

曾是朝九晚五的私人企業行政人員，廖淑芬隨著職場變遷回到了新社老家，在新社分館的館員推薦下，2007年開始在館內擔任志工，協助書本上架、清潔與說故事等工作。2012年新社分館獲贈一臺「山線巡迴車」（現統稱為行動圖書車），尋找司機之際，主任知道廖淑芬有駕駛手排車的經驗，便詢問她的意願，因此展開與這輛車的緣分。

每天一早進行館內清潔後，廖淑芬準備出車，確認車輛的油、水及胎壓等項目，便可安心出發。依照每學期排定的日程，今年廖淑芬共服務13所國小、1所幼兒園和2個護理之家，據點遍及和平、谷關、新社、太平，一天固定上、下午各一個地點。除了每週一的館休，週二至五都在行動圖書車度過，六、日則以排班方式在館內服務，或支援週末活動。

圖書車的特殊閱讀氛圍

車輛進入校園後，便進行定位，布置陳設，將小書桌拿出來，等候將要造訪的孩子們。依照學校的安排，學生可能在上課時由老師帶班，或下課時間自行前來，除了學生的借還書，行動圖書車也帶來學校老師的預約書。針對不同的節日，廖淑芬會設計不同擺設和主題活動，提供異於圖書館、圖書室的借閱氛圍。

「行動圖書車就是一座小小行動圖書館，我們也會開書單採購新書，車上提供完備的讀者借還書服務，目前的據點都是由主任去洽談或主動前來詢問的，所以補習班或商家等單位若有意願，我們都很願意合作！」廖淑芬一整年滿檔的行程，甚至一天可能超過80公里以上的車程仍不以為苦，希望更多單位一起加入推廣閱讀的行列。

深入偏鄉推廣閱讀

談到「女性」身分擔任司機，廖淑芬笑著說：「有時候小朋友會問她車子是誰開來的？」不過收到的回饋也幾乎都是「好厲害！」的正面鼓勵。

而在這份工作上獲得的感動，廖淑芬認為是開啟每個人閱讀的習慣，她分享有些孩子一開始來書車只顧著聊天嬉鬧，但在她與夥伴的引導下，這些小朋友漸漸願意翻開書本，甚至借書回家讀，「這樣的改變真的令人欣慰，我也堅信，每個人一定會有想要看的書，關鍵在於能接觸書本、翻開閱讀的契機，這就是行動圖書車的工作。」

「這是一份有福報的工作。」廖淑芬心懷感激地看待書車司機的工作，因為在偏鄉，很多父母可能在外地，或忙於工作，行動圖書車成為孩子們很重要的閱讀管道。寒暑假前也曾看過有父母特別來書車借書，扛了一整箱的書回家，就是希望孩子在假期裡書本也能「不斷糧」。 行動圖書車就是一座小小行動圖書館，提供完整借還書服務。 【圖‧張晉豪】

她也特別感謝臺中國軍總醫院與鄉親朋友提供車上的布偶，為鼓勵孩子們閱讀，她讓小朋友們累積點數兌換這些布偶與圖書館提供的小禮物，非常受到孩子的喜愛。

為了不辜負孩子們的期待，廖淑芬與夥伴都努力保持全勤出動，把握寒暑假期間保養車輛與休假，「我曾在路上遇到穿山甲，以前支援梨山地區時，更把合歡山四季的景致都看見了，這些美好是難以言喻的。」享受工作、傳遞閱讀的美好，下次在路上遇到臺中市的行動圖書車，請給他們一個大大的讚吧！