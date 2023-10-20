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留白計畫、實心裡生活什物店／島作

聯合新聞網／ 文化臺中
留白計畫 blank plan 建築成為打卡熱點 【圖‧留白計畫】
留白計畫 blank plan 建築成為打卡熱點 【圖‧留白計畫】

【文‧張晉豪】

　　繁忙枯燥的現代生活中，「儀式感」顯得更加重要，也許是晚餐後跟伴侶在家公園散步，或是上班打卡後泡杯咖啡。然而有沒有可能透過創意，為生活增添儀式感，帶來具象化的幸福？由臺中市政府文化局所舉辦的「創意台中」，今年就將主題聚焦於「幸福臺中儀式感」，透過多組團隊，為生活挖掘更多的靈感，並看見臺中創意產業驚人的創造力。讓我們透過本屆兩組創意團隊的專訪，一窺今年「創意台中」從儀式感中帶來的幸福魔力吧！

　　不少人對於留白計畫的印象是位在美術館園道的熱門打卡建物，門口的斑馬線宛如臺中版的披頭四《Abbey Road》專輯封面，蔚為風潮。然而創辦人Tony說明，留白計畫並非單指這棟建築，而是一個以永續理念打造，想要解決資訊落差的藝文整合平臺。

從活動深入認識臺中

　　「其實我們團隊有九成的夥伴都不是臺中人！」從原本經營的國際旅遊平臺回到臺灣，Tony和好友創立留白計畫，並落腳在臺中，將位在五權西四街的建築視為基地，從品牌孵化、體驗設計到內容行銷，一步步串連地方文化、藝術及產業。團隊透過整合品牌職人、科學家、藝術家和傳統偶戲劇團，嘗試開發虛擬實境線上展間、光雕投影布袋戲以及農業 AI 應用工具和多元的互動體驗展覽，來拉近產業和群眾間的距離，期待能進軍國際市場。

　　搬來臺中第3年，Tony發現到：「臺中是一個很具包容力的城市，有著很高的可塑性，大家都願意突破、嘗試！」因此在留白計畫漸上軌道、稍有餘力之時，團隊選擇參與「創意台中」活動，一起進行創意激盪。

留白計畫透過五感體驗傳遞生活美學（圖為Relight+NOISE _____ 直到我接近無限透明展覽） 【圖‧留白計畫】
留白計畫透過五感體驗傳遞生活美學（圖為Relight+NOISE _____ 直到我接近無限透明展覽） 【圖‧留白計畫】

從儀式感中慢下來

　　「現代社會步調太快，我們想要引導大家空下一段時間專注在自己身上，找回生活中的儀式感，跟自己對話。像是吃麵時淋上一圈東泉辣椒醬，我認為那也是一種儀式。」藉著這次的參與，團隊深入臺中大街小巷進行實地調查，也更加認識這座城市。Tony透露展覽將以遊戲化的互動方式，藉由經典遊戲「大富翁」的概念，將儀式感的隨機性、限定性及必要條件等元素融入，為探索城市的過程增添樂趣。

　　留白計畫在西區的基地，10月將舉辦墨西哥亡靈節的體驗活動，11月則與知名Youtuber合作探討社會議題，接著在臺北的林口也將有新場域誕生，在留白中持續探索各種可能性。

　　位在南屯區黎明溝支線溪畔的實心裡生活什物店，是由臺中資深設計品牌實心美術創立的選物商店，近年發起的「島作」品牌活動，結合工藝、手作主題，受到不少人的關注與回饋。今年他們也選擇加入「創意台中」，在這座文創平臺上尋找更多受眾。

媒合創意的平臺

　　實心美術創辦人孫明華分享，實心裡生活什物店是實心美術精神下延伸，屬於較個人的選物據點；但島作是透過透過各種不同領域的專業老師經過公平的評選，找尋生活與工藝之間平衡的普世價值，除了一般的工藝愛好者，也吸引不少選品業者和策展人，前來挖掘合作對象，這樣的概念正與「創意台中」不謀而合。

　　「這次的策展內容可視為實心裡生活什物店與島作的現場延伸精華版，而且是強調此時此刻的臺中！」孫明華與工作室夥伴精選包含工藝、食物與閱讀等作品，並著重在創作者的專業度上：「就像『島作』的原則一樣，不同於常見的市集多為兼職工作者，我認為全職創作時，對於手中作品的態度，會更加厚重，那是一種生命的投入。」

實心裡生活什物店與島作獲眾多生活美學愛好者不少好評 【圖‧實心裡生活什物店/島作】
實心裡生活什物店與島作獲眾多生活美學愛好者不少好評 【圖‧實心裡生活什物店/島作】

為創作者搭起橋梁

　　針對這次的「儀式感」主題，孫明華認為：「『創意台中』的命題很清楚，每屆相異的主題，可以持續從各種觀點切入，在熟悉的地方，用不同的視角認識臺中。」而無論島作或是「創意台中」，都是讓創作者可以被看見，且直接獲得回饋甚至購買作品來支持的平臺。

　　參與這次的「創意台中」後，11月實心團隊也將在臺中國家歌劇院舉辦閱讀市集，將舉辦3場書店論壇，並邀來兩位京都知名的獨立書店店主專題分享，明年4月的島作也將於10月公布入選者，緊鑼密鼓的安排將持續為臺中輸入源源不絕的創意能力。

【完整內容請見《文化臺中》第53期】

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