大安港老街 走讀文化散步趣

【文‧鄭清海】

大安區位於臺中市的西北角，因地形的因素，入秋後盛行東北季風，雨少乾燥，風勢強勁，最大風速可達12級風以上，令人難以招架，甚至影響日常生活與農作生產，因此臨海地區田埂隙地間常見的防風樹林，成為田野風光的一項景觀特色。

與水共生 大安海濱風景

大安區的海岸線雖然僅短短的8公里，但卻擁有臺灣十大主要河川中的二條重要河川：大安溪、大甲溪。這兩條溪流平時呈荒溪狀態，但夏季颱風一來卻常氾濫成災，河床淤積高於兩岸平原，因此兩溪均建有高大堤防以保護居民的生命及財產安全。1959年的八七水災，在老一輩的大安人心中鏤下了難忘的夢魘，正因為水能載舟，亦能覆舟，居民對於水的敬畏程度增加幾分，對兩溪是又愛、又敬、又怕。因而淳樸的村民，便留下了拜溪神的習俗。

防砂牆內的大安港時光廊道 【圖‧鄭清海】

老街百米石牆 漁港時光迴廊

海墘里舊稱大安港，有「海翁窟港」（海翁即鯨魚）之稱，清初又稱為「螺絲港」。回顧歷史，大安港300多年前曾有過熙來攘往的繁華，目前老街雖冷落卻還看得到一些遺跡，老街北側有一座擁有數十年歷史的百米防砂牆，牆高超過2米，非常有特色。據說是為了防止東北季風攜帶飛沙侵入村莊，造成居民財產之損失，效果不錯。牆裡利用廢棄舊民宅，闢建成展示空間，來這裡走一趟，您會發現昔日大安港的輝煌。

溫寮港則是迷你型的小漁港，船隻以沿海作業為主，運用動力膠筏從事流刺網、單拖網、雙拖網等漁業，當日往返。漁獲有烏魚、午仔魚、鯧類、鯛類、鰹類、白帶魚、沙魚、白北魚等為主。小小的漁港停放著許多艘由粗大塑膠管子捆紮而成的膠筏，隨著水流的波動起伏不定，漁民冒著寒風或頂著艷陽，在大海中搏鬥，不是「辛苦」2個字所能形容。

漁民勤奮工作 【圖‧鄭清海】

在地生態×經典古法 大安好滋味

頂安社區位於大安溪南岸出海口，為傳統農業區，並有雞、鴨、豬等畜產養殖，氣候適宜。2014年起社區著力於環境綠美化改造，陸續完成樹木銀行、芋守田心公園、向前囪公園、頂安1號公園等幾處社區公園，讓人耳目一新，吸引各地絡繹不絕的參訪人潮。

2020年，社區完成了「濱海生態公園」，讓社區豐富多元的濱海生態成為賞景與遊樂的好去處。這裡的河口區域，有滿地橫行的螃蟹、採不完的貝類，吸引了各地行家前來這裡享受生態探索的樂趣！

同樣在頂安村的「大安甘醇股份有限公司」自創品牌「安貝斯」，30年來始終堅守古法釀酒工藝、純釀固態發酵蒸餾技術，堅持不添加食用酒精、不添加人工香精的理念，堅持品質。

2021年以「陳釀白酒」（風味絕佳獎3星獎章）、「窖藏梅酒」（風味絕佳獎2星獎章）、「海泉珍露」（風味絕佳獎2星獎章）拿下比利時2021 iTQi（International Taste Institute）國際風味評鑑大賽3星最高殊榮的佳績。

其中獲得3星肯定的「陳釀白酒」，是少見的醬香型風味白酒，採用純糧固態發酵蒸餾，經多次的翻醪，酒體柔順、醇厚、豐滿、餘味悠長，口感層次相當豐富，深受品酒人士們的好評。有機會淺嚐一下，您會對在地的甘醇，有更深刻的體會。

大安區雖然沒有工商業的繁華與喧囂，卻有其他地區少有的淳樸、寧靜與溫馨，居住在大城市的人們，走訪大安區，或許會得到浮生半日的優閑自在與逍遙。