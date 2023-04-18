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老屋的奇幻漂流 富興工廠

聯合新聞網／ 文化臺中
富興工廠 【圖‧張晉豪】
富興工廠 【圖‧張晉豪】

【文‧何敬堯（作家）】

　　近年來，以臺中火車站為中心的老城區，吹起一陣復古風潮。只要穿梭巷弄間，即可見復古文創聚落如雨後春筍冒出，例如臺灣府儒考棚的咖啡館、星泉湖畔帝國糖廠，皆能感受臺中人期望以嶄新視野活化老城區的澎湃情緒。走入復興路四段小巷內的「富興工廠1962」（Fusion Space），更可以深切體會老屋翻轉新生機的夢幻之旅。

老屋與少年的奇幻旅程

　　夢之起點，有時候僅僅來自於一片浪花的輕輕拍打，如同富興工廠2樓的「創意方舟」工作室展示的2支4米長的老木槳。推動富興工廠成立的設計總監許清皓，娓娓談起牆上懸掛的一對船槳。

創意方舟展示電影道具船槳，也是富興工廠的精神象徵。 【圖‧張晉豪】
創意方舟展示電影道具船槳，也是富興工廠的精神象徵。 【圖‧張晉豪】

　　許清皓從事室內空間設計，因為工作關係，經常與古物、道具、老家具相關的店家認識，幾年前李安《少年Pi的奇幻漂流》上映後，他在古董店看到30幾支船槳，老闆說那是先前在水湳機場拍電影之後的道具，打算要處理作為廢料，於是他趕緊收了2支。後來，富興工廠成立時，一對船槳便放置在2樓的共享工作空間，作為這個空間的精神象徵。

　　有幸邂逅電影中與大海搏鬥過的船槳，正如許總監憑藉著「厝緣」尋覓到臺中火車站後方的老工廠，開創出他心目中希冀的「生活美學聚落」。2021年5月，富興工廠甫修復整理好，招租時竟碰上疫情升溫，沒想到2個月後依然滿租，讓許總監感受到人們不畏艱難、渴望求新求變的熱情。

　　如今，2樓的共享空間迎接著各路英雄好漢，例如室內設計師、平面設計師、影像創作者、品牌行銷等夥伴。而1樓空間則進駐餐酒館、服飾店、玩具店、花店、古著店、咖啡店、深夜食堂，眾人共乘老屋方舟，航向創意無窮的未來。

老工廠的歷史探勘

　　富興工廠從無到有，許總監一開始受到賴人碩與吳建志建築師的「繼光工務所」共享工作室啟發，因而起心動念，期許發掘老屋的新價值。前後找了3年，才終於遇見復興路巷子內的老工廠。

　　老工廠建造於1962年，當時是臺灣第一家立案登記的化妝品製造公司「盛香堂」（日治時期原名盛香齋）。這間工廠製造髮油、化妝品、香皂，包括臺灣人耳熟能詳的「雪芙蘭」。除此之外，這間工廠出品的美髮霜，也是臺灣商標註冊第一號。

　　老工廠的2個「第一」，如同珍貴的時光寶盒，見證了臺中老城的歲月軌跡。許總監期望，獨一無二的故事場景不應該只是被保留下來，更重要的是，該如何去活化與利用。富興工廠的英文「Fusion」代表不受限制的可能性，無論是古典或者現代，皆可以融合成各種創意與生活美學。許總監希望拋磚引玉，藉由小小的火花，協助老城區轉動華麗，帶動區域發展。

設計總監許清皓 ( 右 ) 與行銷經理陳炫婷 ( 左 ) 認為老屋活化的關鍵在於人 【圖‧張晉豪】
設計總監許清皓 ( 右 ) 與行銷經理陳炫婷 ( 左 ) 認為老屋活化的關鍵在於人 【圖‧張晉豪】

富興的挑戰與展望

　　「當初我們想像富興工廠，充滿理想化，以為只要整理環境之後，再分租空間作為共享辦公室即可。但是實際運作之後，才發現不只是硬體空間需要顧及，軟體方面如企劃活動、策展，更需要同時推行，才能讓園區營運更加順暢。」

　　許總監說起富興工廠的活化過程，讓他理解文創園區的管理需要多花費巧思。因此，這1年多來，營運團隊也陸續策劃了許多活動。例如，與臺中光之藝廊合作在2樓空間展示藝術家畫作，與婚禮品牌共同舉辦復古婚禮，或者是邀請樂團舉行演唱會，也曾有表演團體在工廠內進行沉浸式演出。而在去年，老工廠的中庭辦起露天電影院，播放楊麗花主演的臺語片《回來安平港》，掀起一陣懷舊氛圍。

　　「復興路旁邊都是大樓，但在這座工廠內，卻有一個奇妙的中庭。走進中庭，就像是掉進愛麗絲夢遊仙境的兔子洞一樣，別有洞天。」行銷經理陳炫婷對於這座中庭情有獨鍾，她說，在忙碌的城市生活中，很適合坐在中庭內歇息放鬆，之前在這裡舉辦料理擂臺，晚上的時候打燈，鋪起紅地毯，這座中庭就像是異世界的廟埕那樣，又鄉土又華麗又復古，讓人體會到時空交錯的感動。

　　富興工廠的美麗，並非只屬於年輕人，而是任何人都能進來，分享各種生活經驗。以前工廠的老員工會回來走走，與新朋友聊起這間工廠的歷史曩昔，世代傳承的精神油然而生。

　　「一個老屋的活化，在於人。只要人願意敞開心胸，就能有新生命。」許總監說，老房子會找人，他也是冥冥之中受吸引而進來，因此發現未來的無限可能。

富興工廠

臺中市復興路四段37巷2號

11:00-20:00

【完整內容請見《文化臺中》第51期】

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