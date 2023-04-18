為孩子擘劃一座繪本花園 玉米辰

【文‧黃慧鳳】

大肚臺地曾是百合花綻放、山鹿吃草、山貓奔跑之地，生態豐富而多樣。玉米辰（本名陳旻昱）出生在山坡上的三合院，一家靠著買賣雞鴨鵝營生，外面的世界很大，小小年紀不曾擔心山貓（即石虎）會消失，但總害怕跨越家禽追趕的門檻。

地方意識的萌芽

6歲那年隨著父親搬到沙鹿市街，除了上學讀書外都得到鴨肉攤幫忙，不曾有繪本陪伴，然而拔鴨毛的日子練就了一口流利的臺語，磨出了專注的心智與異於常人的能耐，小小的手逐漸成為大大的手，摸索生命不同的可能。

就讀清水高中後，玉米辰隨著胡淑賢老師走訪地方歷史文化，胡老師是牛罵頭文化協會的創會理事長，長期以來帶著玉米辰參與公共論壇、社區營造，甚至街頭運動與抗爭，使他有機會與夏鑄九等專家學者直接面對面，這些教室外的學習，開啟了青春少年的歷史之眼與地方意識。

國立成功大學都市計畫系畢業的玉米辰，退伍後參與921災後重建計畫，接觸各方社造工作者、環境保育人士，深刻體會災區要重建規劃的不只是房舍，還得重建大家的生態思維、社區想像與人的價值，重建人們被震毀的心。自許為NGO（非政府組織）工作者的玉米辰，不斷思索如何重建人們的心靈花園。

從都市計畫轉向繪本創作

有一次玉米辰受邀到人本教育基金會森林小學講課，一位每晚睡前吵著要聽故事的孩子，敲開了玉米辰心中的一道鎖鏈，那些繪本以淺顯生動的圖文，吸引孩童的目光，創造了強大的感染力。那幾夜的星光映照著繪本，也照亮了玉米辰前往繪本的創作道路。

過去胡老師身旁的小跟班，已然成為大人，但心中仍住著一位天真又憂國憂民的男孩，2003年起他開始騎機車探訪臺灣各地，尋找創作繪本的題材，持續參與NGO組織，成為沙轆文化協會創會總幹事、臺中縣海線社區公民大學執行祕書、臺中市新文化協會理事長、海灣繪本館館長，承繼著胡老師俠女般的社會關懷與實踐力。於是沙鹿市場裡鴨肉攤的長子沒有繼承家業，也放棄了都市計畫設計的穩定薪水，一頭熱地栽進他熱愛的事物。

以繪本帶領孩子看見世界

當年沒機會接觸繪本的沙鹿男孩，帶著滿腔熱血從零開始自學，拿著喜愛的作品請美術店老闆協助採買需要的畫材。玉米辰說自己是「青瞑牛毋驚槍，憑著憨膽向前衝。」他創立木田工場，以繪本、動畫、立體書等不同載體，述說臺灣人文與生態環境的故事，期望孩子從小就能關心公共議題，並開始學會判斷與抉擇。

第一本繪本《是誰偷尿尿？》從自己的學科專業出發，以擬人化的童趣手法畫出房子需要馬桶解決污水，內容簡單明瞭直指城市問題核心。接著創作一系列臺灣好觀點的繪本，其中《螃蟹過馬路》、《海底變形蟲》、《沒有鳥的鳥村》、《捕蝶人》、《幸運的一群》、《水雉的浮葉》，探討人為建設與污染對環境生態的衝擊，並以《老祖宗的交代》談尊重自然的石滬漁法、《青蛙不必變王子》道出簡單素樸的幸福生活，《小島的洄龜》寫出人們為環境付出的努力，而《天空金城》、《若是咧送批》則關注勞權與人權議題。

這些十足在地與公眾議題性的繪本，成為臺灣閱讀文化基金會「愛的書庫」的共讀書單，在各校學童手中流轉傳遞，打開孩子對環境生態與社會人文的意識，促進孩子的思考力，讓教育向下扎根。

讓世界看見臺灣

玉米辰為了創作，長時間與專家學者一起記錄各種動植物生態，與NGO工作者一同培訓，許多作品都是厚積薄發的成果。木田工場過去曾從3人組織擴增到13個人，如今又回到3人，自嘲對家裡的貢獻趨近於零，仍一股腦兒的畫出對臺灣土地的愛，即便阮囊羞澀也不改其志。

2021年玉米辰《守護大海的人》因交通部首長更換而遭銷毀2,000多本躍上新聞版面，隨後卻榮獲2021年Open book好書獎和2022年世界插畫大獎的肯定，讓世界看見了臺灣。 玉米辰榮獲2022 年世界插畫大獎，讓世界看見臺灣。 【攝影‧林純如】

玉米辰也參與「校園見．臺灣」系列講座，持續以親民的方式訴說嚴肅的議題，喚醒孩童對世界的關注與啟發孩童的多元觀點，如今蝴蝶效應正在產生。去年父親節玉米辰小學4年級的兒子寫了封E-MAIL給他，援引愛因斯坦的名言：「一個人的價值，應該看他貢獻什麼，而不是取得什麼。」無心的放了一枝暗箭，卻也默默肯定了玉米辰的努力。一路以來，玉米辰十分感念胡老師的引領、老父的寬容，更感謝將他名字倒過來唸的女朋友成為他的妻子，讓他得以勇敢無畏的，投入在臺灣這塊土地的環境人文教育上。

人稱「臺灣宮崎駿」的玉米辰，努力讓孩子看見世界，如今也讓世界看見了臺灣，他擘劃的臺灣繪本花園，與聯合國永續發展目標（SDGs）理念相同，歡迎大朋友小朋友一起共讀，參與公共議題的討論，珍惜前人努力抗爭的成果，共同守護我們的心靈花園。