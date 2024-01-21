龍年新春樂遊園 來台北看精彩展覽

【文∕李馥萱 圖∕台北書展基金會、台北孔廟管理委員會 、松山文創園區、台北市客家文化基金會、台灣博物館鐵道部園區】

台北有許多各具特色的園區及展館，全年皆有不同主題展覽及活動，《台北畫刊》為大家蒐羅1、2月相關資訊，新春之際，不妨漫遊台北，來場充滿年味的知性之旅。

兒童新樂園龍年享樂Fun

龍年將至，台北市兒童新樂園推出多項優惠，春節期間原價200元的「星光樂Fun券」，只要120元即可無限暢玩園內13項遊樂設施，生肖屬龍的民眾，初一至初五更可免費入園！寒假期間台北市兒童新樂園也和「藝想台灣」劇團攜手推出「2024尋龍祭」，全新精彩的「恐龍馬戲團」沉浸式體驗秀，無論是大小朋友都能感受到刺激緊張的冒險氛圍。

遊台北孔廟寫春聯祈願

想感受過年的氛圍，一定要到台北孔廟看書法家揮毫贈春聯，字字句句蘊含濃厚的祝福。活動也特別設計孔廟專屬斗方與紅包袋版畫圖樣，讓大家動手體驗印刷的趣味，還有孔廟人氣生肖剪紙，也是不容錯過的活動。農曆春節初一至初五更邀請書法家為造訪遊客書寫客製化書畫祈福卡，祈願吉兆一整年。

台北孔廟邀請書法家現場揮毫贈送春聯，年味十足。 （資料照）

到松山文創園區大過龍年

為迎接龍年到來，松山文創園區舉辦「2024咚龍咚龍鏘 大過龍年」活動，園區內除了設置「咚龍咚龍鏘」燈藝、文創大街上的「祥龍獻瑞」剪紙窗框等一系列龍年作品，讓大家「好運龍總來」，還可到鍋爐房的「財源廣進鴨睡錢」裝置看「松鴨桑」如何把錢睡到滿出來。觀賞作品的同時可參加「尋找神龍集章」兌換神龍紋身貼紙活動，完成集章任務還能參加「拍照打卡送黃金」，限量龍年紀念幣送完為止。

松山文創園區過年期間吸引許多民眾前往遊逛。 （資料照）

台北國際書展邀您體驗荷蘭文化

2024年是台灣與荷蘭相遇400年的特別里程，因此「2024台北國際書展」以「荷蘭」為主題國，舉辦「台灣荷蘭四百年」特展，並以「閱讀造浪」為主題，呈現大航海時代的冒險與開創。特展除了有17世紀荷蘭古帆船模型、第一本現代世界地圖集等珍貴展品，更邀請人物紀實作家卡羅琳‧維瑟（Carolijn Visser）等12位荷蘭當代重量級作家來台，於主題館舉辦講座及文化導覽。另外主題廣場還有電音派對EDM之夜、「可愛對決！與米飛兔一起吃荷蘭鬆餅」等活動。書展期間，更首度在台北世貿廣場及四四南村舉辦戶外書展市集，讓更多人親近書香。

沉浸式五感體驗客家飲食

喜歡美食的朋友不妨呼朋引伴到台北市客家文化主題公園的客家文化中心欣賞「客家飲食文化藝術作品徵件展」。展覽以「客家飲食文化」為題，邀請5位藝術家帶來色香味俱全的藝術創作，作品題材涵蓋客家食材、草本植物、飲食的記憶採集，展覽現場也創造了觸覺、嗅覺、視覺等感官體驗，帶領大家認識客家族群特有的飲食文化。

「客家飲食文化藝術作品徵件展」以影像、茶包及茶葉讓民眾進行感官體驗。

鐵道部園區探索台灣火車與林野

小朋友寒假去哪玩？台灣博物館鐵道部園區的「兒童展：蒸汽夢工廠」是個好選擇。透過深受小朋友歡迎的火車歷史展件與體驗遊戲，帶領小朋友探索蒸汽火車的故事。「林野：力的交界」特展則以「林野」作為台灣環境史的關鍵詞，透過〈晚清台灣番俗圖〉之〈番社貿易圖〉、〈圓山附近〉、〈滿載而歸〉三幅歷史圖像及台灣藝術史上極重要的畫作為主軸，引導民眾探索清代、日本時代及近代的林野樣貌，走一趟台博館鐵道部園區，便可收穫滿滿。

台灣博物館鐵道部園區帶領兒童認識火車的故事。

龍年到台北市立動物園看土龍

山椒魚俗稱「土龍」，適應於溫帶環境，而台灣正是全世界山椒魚分布的最南界。今年適逢龍年，台北市立動物園舉辦「山椒魚特展」，不僅帶有龍年的喜氣，更透過第一線研究者實地拍攝的豐富影像資料，讓民眾認識屬於台灣原生品種的5種山椒魚。

INFO

兒童新樂園 龍年享樂Fun

日期：1/20（六）～2/13（二）

時間：09:00-20:00（除夕休園）

日期：2/14（三）

時間：09:00-18:00

地點：台北市兒童新樂園（16:00後免費入園）

桃符翰墨香 斗方獻吉祥＆台北孔廟 龍來剪紙趣

日期：1/27（六）

時間：09:30-12:00

地點：台北孔廟

2024咚龍咚龍鏘 大過龍年

日期：2/6（二）～2/25（日）

時間：全園區戶外24小時開放

室內展間09:00-18:00（除夕休園）

地點：松山文創園區

氣韻儒鴻 書畫祈福卡

日期：2/10（六）～2/14（三）

時間：10:00-12:00、14:00-16:00

地點：台北孔廟

2024台北國際書展

日期：2/20（二）～2/25（日）

時間：週二～週四10:00-18:00；週五～週六10:00-22:00；週日10:00-20:00

地點：台北世貿中心展覽一館1樓

客家飲食文化藝術作品徵件展

日期：即日起～3/31（日）

時間：09:00-18:00（每週一、除夕至初四休館）

地點：台北市客家文化主題公園客家文化中心1樓

林野：力的交界

日期：即日起～10/13（日）

時間：09:30-17:00（每週一、除夕至初一休館）

地點：台灣博物館鐵道部園區

山椒魚特展

日期：即日起～10/31（四）

時間：09:00-17:00（16:30停止入館，每週一、除夕休館）

地點：台北市立動物園教育中心

兒童展：蒸汽夢工廠

日期：即日起～2025/12/31（三）

時間：09:30-17:00（每週一、除夕至初一休館）

地點：台灣博物館鐵道部園區

※以上時間以主辦方公布為主。