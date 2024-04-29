爽吹冷氣、滑手機？她喊1職業是「最涼公職」 內行曝辛酸：清尿、報警很正常

不少人嚮往進入公職體系，捧上「鐵飯碗」，但其中的辛酸血淚卻無人得知。一位網友近日以「圖書館員是不是最閒的公職」為題發文，表示自己時常看見圖書館的櫃檯人員滑手機、使喚工讀生，故浮現這個提問。貼文發布後掀起議論，不少人直批原PO站著說話不腰疼，也有內行網友分享圖書館公職職員「不為人知的辛酸」。

一位網友在Dcard公職版發文，表示每當自己經過圖書館時，都會看見櫃檯人員愜意的使用手機，即使書本需要整理，也只要使喚工讀生就好，見此，她忍不住提問網友：「圖書館員是不是最閒的公職」。

貼文曝光後網友紛紛湧入，不少人揶揄原PO見識太淺，直呼「都2024了，還在以為圖書館公職的工作是整理書」、「那麼閒怎麼不去做？站著說話不腰疼」、「請原PO一定要成為圖書館員，每天都會很輕鬆愉快」、「最閒的公職是你們選出來的那些喔」、「最爽的那群都在總統府行政院立法院，考試的都是最不爽的」；也有人分享原PO看到的「悠哉公職人員」，很可能是約聘、志工、替代役或實習的學生，「那些八成都不是公職，只是約聘僱人員」、「原PO指涉的是櫃檯那些人，確實大多是約聘僱、臨時人員，甚至志工，圖書館的公務人員還是在幕後居多」、「頂多就一兩位文化局的正職，其他都馬約聘雇」。

更有許多人以旁觀、自身經驗，揭露圖書館公職職員的辛酸內幕，直嘆「並沒有，操得要死」、「除了要處理自己的業務，還要分時間去值櫃檯、支援活動。怪讀者又一堆，尤其是像你這種認為館員很閒的人，一天到晚找櫃檯麻煩」、「之前在市立圖書館工讀過，那邊的公職館員都很忙，一堆事情要做，像是整理書、對付怪人、淘汰架上太舊的書、辦書展，也需要用電腦辦公、處理跨館借還書，考核時間快到時還要把每個架上的書排整齊，總之超多不同的雜事」、「本身是圖資系，去過圖書館實習，那些正職是真的很累，除了每個禮拜都要辦活動之外，還有很多計畫要寫，公立圖書館又一堆怪人+遊民很多，沒水準的會直接尿在館裡（館員要清），每個禮拜報警或打救護車都是很正常的事情」。