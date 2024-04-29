鐵飯碗失靈？公職爆出走潮 現任公務員揭「殘酷內幕」：真的不意外

公務員近年爆出走潮，導致留下的人工作越來越繁重，也傳出公務人員長期過勞的爭議。一位公務員網友分析，有六大原因讓他認為「公務員越來越少人想做真的不意外」，包含像是薪水差業界太多、勞逸不均福利爛等等，讓不少人深感共鳴。

該名網友在PTT發文分析，他認為公務員越來越少人想做真的不意外，並且列出了六大原因，包含「1、薪水差業界太多，讀電機、機械的去科技業沒幾年就能破百，厲害一點的破兩百也是大有人在，但公職破百卻要很久」、「2、勞逸不均，薪水一樣但工作難易、勞累卻差異很大，有人事情輕鬆責任低，有些人卻事多擔子重，薪水卻沒啥差異」。

另外還有「3、福利爛，以前貸款還有優勢，現在幾乎沒有，業界常見的尾牙、伙食，公職幾乎都沒有」、「4、薪水難養家，尤其這幾年，吃的、住的漲得不像話，公職薪水調的％數卻很可悲」。

最後則是「5、薪水待遇爛，事情越來越多，不給馬兒吃好草，又要馬兒好」、「6、公職穩定有保障，自從年改後就不覺得有保障了」。

原po說，這幾年想來公職的人越來越少根本正常，正常一點107、108年後就不會想來了，尤其109、110年以後的，「真的想問這時候來的到底是什麼考量？只能說10幾年前雷曼兄弟考進來的真的可憐，當時率取率低得可憐，待遇也還可以，不到幾年變成這樣，慘」。

不少人也說，「就很多出走到私企了啊」、「當公職想升官還不如直接去業界」、「重要的是冷氣還限溫」、「政府片面就可以修改薪資待遇福利和退休金，連和員工協商都不用，穩定的誘因都沒有了」、「我就是雷曼時考個特考榜首，現在覺得我幹嘛不去做個房仲」。

但也有人認為，「我是覺得雙北外的公務員，還是能當啦」、「讀文組的一直在比電機有夠好笑的，去考初普考然後說台GG年收幾百萬」、「如果能分到中南部確實還行」、「看你能不能適應」、「伙食還不是自己出錢...尾牙你知道福委也要從薪水扣錢的嗎？」。