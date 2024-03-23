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找伴揪出盲點 碩三考上律師

聯合報／ 記者葉冠妤
王至玄維持規律讀書生活，相信自己，在碩三時考取律師。圖／王至玄提供
王至玄維持規律讀書生活，相信自己，在碩三時考取律師。圖／王至玄提供

就讀世新大學法律系的頭兩年，王至玄一心轉學，都在準備轉學考，雖未順利轉出，但他轉念一想「不管在哪個學校，終究都要面對律師考試」。推甄上法研所後，他一邊顧課業、一邊顧考試，每天維持八到十小時的讀書時間，碩三考取律師。他鼓勵考生們，保持規律，要相信自己在正確的路上往前進。

王至玄大四畢業那年強碰疫情，他自認一試不難，結果沒過。繼續就讀研究所的他，沒有停下腳步，反而更投入準備考試，第二次考試他把重心放在加強弱科。王至玄提醒，千萬別有追進度的迷思，「重點不在念多，而是在瞭若指掌」。

第三次考試，王至玄跟讀書會夥伴彼此監督，熟背重要法條，更把自己丟到補習班，透過高壓、競爭的環境，強迫自己往前走。

王至玄說，如果沒有外界督促，人容易產生盲點，所以選擇由別人協助糾錯。前兩次考試他都自行買解題書參酌，沒人幫忙檢視答題架構跟邏輯，也無法偵測實力，在補習班則有學長姐、老師給建議，這些都是解題書做不到的。

「知識跟作答是兩回事！」他指出，最常遇到的難題是想說的太多，時間卻很有限，若無法將輸入的知識，轉換成自己的話輸出，最終仍是徒勞，因此勤練考古題至關重要。

備考的日子好比永劫回歸，但王至玄說，必須相信自己走在正確的路上，有在前進，壓力大就做點喜歡的事、跟人說說話， 創造恢復能量的時空，不要讓念書填滿生活。

世新大學 律師 補習

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