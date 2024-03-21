不當科技新貴？他電機碩士休學拚高考 過來人揭優勢：照領百萬年薪

科技業正夯，高薪職缺人人搶進，學生也爭相攻讀資通訊相關科系。不過，Dcard就有一名新進公務員分享，身邊朋友目前就讀電機研究所，最近卻有了休學的想法，打算以大學學歷考高考，讓他不解為何放棄未來可能的高薪，想不開踏入公職領域，引起熱烈討論。

原PO表示，朋友今年攻讀電機碩士，但在研究所念得很不快樂，無法想像未來進科技業會承受多大壓力，因此萌生休學念頭，並想利用大學學歷考高考。然而令原PO想不透的是，電機系碩士班讀完應有可觀收入，為何要想不開來考公職，如今公職也有不少要加班的單位。

貼文一出，網友們認為，原PO友人休學不容易，必定是經過一番深思熟慮，「我相信他很認真的想過知道自己不適合科技業，就不要再替他感到可惜了」、「讀久了，應該知道自己的斤兩有多少，這應該不是草率的選擇」、「沒有興趣的科系讀研究所很辛苦是正常」、「今年（公職）好缺真的多，可以加入看看」。

對此，留言區則引來一名同樣畢業於電機系的前輩現身說法，他指出自己目前任職於司法機關，雖然沒有科技業的分紅，確實被同學2、3百萬年薪屌打，但是不用加班，時間到就是高歌離席，年薪同樣領破百萬元，讓他大呼「好爽」；另外也有網友樂觀看待原PO友人的決定，直言開心工作比較重要，進了公職後若不滿意，未來也可再度轉戰科技業。