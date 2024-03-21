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公務員一看「公職考試廣告」快吐血 揭6大黑暗面：啥時搞得像國軍

聯合新聞網／ 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

高普考為年度規模最大的國家考試，報名日期至今（21）日截止。不過，日前有一名公務員網友在工作時，看見考選部發布的招募人才廣告海報，點出6大優勢，卻讓他直呼「差點吐血」，忍不住一一提出質疑。

高普考廣告標榜「公職=人生保護傘」並主打6大特色，高考三級初任薪資5萬多、普考初任薪資4萬多、年終獎金固定不縮水、購屋優惠貸款、在職學位進修、兼顧休閒生活，另外，還有滿足家庭照顧需求、一年16k旅遊補助、婚喪生育補助、子女教育補助、伺親留職停薪。

該公務員於Dcard公職版發文，近日在任職單位看到政府公職考試的廣告，他看完卻差點吐血，「句句都不是事實，有夠像當兵把人騙去填自願役一樣」，質疑為何搞得跟國軍一樣？

公務員更列出6大黑暗面，包含「年終國家還想砍、購屋貸款利率比上市公司高、敢申請進修考績萬年乙、準時下班體驗休閒生活就準備黑、加班算你做不完不給加班費、不休假加班費催眠成旅遊補助」。

其他公部門網友也紛紛回應，「高考入職一年多來從來沒有領超過5萬元，旅遊補助去年3200元、今年8800元」，並抱怨若請家庭照顧會變成事假，「約聘、臨時人員的特休都比我多，滿半年3天，滿1年7天」、「年終不縮水沒錯，但考績獎金要砍囉，還有退休金專戶制，領完就沒囉」。

不過，非公部門的網友半信半疑，有人質疑「業界沒人在講實領啦」、「實領不都也是還要扣一堆勞健保」，原PO推測，可能是指考績、年終等獎金項目加總後的平均數字。

有人問「照片裡哪句不是事實？」，幫忙解答的網友則說「話都說一半，懂的都懂」。甚至有人建議「想出去的人，你遞一張離職單就可以開始新的生活。做什麼決定都是你自己的選擇，但只會抱怨又不想離開現在舒適圈的人，其實才是最讓人無言的」。

高普考廣告標榜「公職=人生保護傘」並主打6大特色。 圖／取自我的e政府
高普考廣告標榜「公職=人生保護傘」並主打6大特色。 圖／取自我的e政府

Dcard 公務員 廣告 高普考

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