不差能力，只差心態！堅持到最後 她第3年考上律師

銘傳大學財經法律系畢業的陳祉汝，連考了三年律師，她說「很多人都已經有了上榜能力，就只差心態」堅持到最後一刻，才有機會輪到自己榜上有名。

考法研所失利，陳祉汝才把目標轉向律師考試，「反正最終都要考」。跟大學不一樣的是，國考常有突襲題，考驗考生的臨場反應，陳祉汝說，很多人看到冷僻題目就直接放棄，前年她就在考場見證某科考了怪題後，下一堂考試教室瞬間少了好幾名考生，但她認為，無論無何都應該完成考試，「誰知道會不會是自己考上？」

由於選擇題常看錯小地方，因此陳祉汝不像大多數法律系學生將心力花在準備二試，而是把考選擇題的一試視為重中之重。為了熟悉法條，她每天背廿到四十條法條，再花兩小時整理最不熟的公司法、證券交易法等商法，並且搭配大量的歷屆試題練習。

陳祉汝說，一試選擇題目多又長，遇到需要思考的題目會更加緊張，就更容易看錯，因此她盡量以對法條的熟悉度、寫題速度的穩定度，來制衡自己的粗心大意，盡量降低錯率，力求一試過關。

面對二試申論題型，陳祉汝則認為寫作訓練很重要，她自認法學程度不到頂尖，但很會寫考卷，答題層次分明有序。「只有當你把會的講給別人聽，才是真的會了」她在備考過程會跟夥伴互相抽考、檢討彼此寫的答案，也會交給補習班老師批改，自己容易忘記或較複雜的爭點，她會講給同學、老師聽，檢測是否已經理解通透。

連考三年終於上榜，陳祉汝說，考取律師是明確目標，從沒打算放棄過。她指出，前兩年不太做筆記，但去年改變作法，筆記做得勤快，才了解到摘要書本內容的精要，也是考試需要的能力之一。此外，心態也是勝出關鍵。