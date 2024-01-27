上班族重啟人生 拚上海巡特考

聯合報／ 記者葉冠妤
林巧涵當了六、七年上班族，鼓起勇氣離職，全職備考海巡特考，重啟人生。圖／林巧涵提供
林巧涵當了六、七年上班族，鼓起勇氣離職，全職備考海巡特考，重啟人生。圖／林巧涵提供

曾懷抱警察夢，但一般警察特考連兩次失利，林巧涵認命成了上班族，雖然生活穩定、工作待遇不差，但卅二歲的她仍不免想「就這樣過一輩子了嗎？」掙扎一年多，決定勇敢辭職，給自己一次拚的機會。熱愛潛水的她，轉報考海巡特考海洋行政，一年後順利上岸，重啟人生。

因為想當執法人員，林巧涵大學畢業後，兩度挑戰一般警察特考，期間當過出版社業務客服、潛水店總管，上班族當了六年多，內心隱隱不甘只停留在此，卻又對脫離舒適圈感到不安，猶豫了一年，終於鼓起勇氣辭職。

先前考過警察，對刑法與刑事訴訟法不陌生，行政法卻是難以跨越的山頭，林巧涵強迫自己做筆記、再以模擬教學的方式複誦，錄製成音檔，睡前、跑步、閒暇時播放收聽。

她認為海巡法規最有機會拿分，除熟讀課本、筆記與法條，也勤練考古題。海巡勤務常結合海巡法規、犯罪偵查、刑法與刑訴，要融會貫通這幾科。至於海巡申論題，建議可先抄擬答，建立起答題架構，再填入讀書的內容。

考前一兩個月，她調整作息跟考試時程一致，什麼時間考哪一科，就寫那一科的歷屆試題。

回首備考的一年，林巧涵感謝家人沒給過壓力，雖然難免自我懷疑，「但就拚這一次看看吧」，煩躁時跑步，紓壓之餘，順便準備二試的體能測試，她也建議考生要學會調適心情，透過正念冥想、運動適度放鬆。

海巡 警察 上班族

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