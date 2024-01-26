不想這樣過一輩子！上班族掙扎1年勇敢辭職 拚海巡特考「順利上岸」

曾懷抱警察夢，但一般警察特考連兩次失利，林巧涵認命成了上班族。經過6年多，生活穩定、工作待遇不差，32歲的她仍不免揣想「就這樣過一輩子了嗎？」掙扎一年多，若再不行動，也只會繼續拖著，因此勇敢辭職，給自己一次好好拚的機會。熱愛潛水的她，轉報考海巡特考海洋行政，一年後順利上岸，重啟人生。

因為想當執法人員，林巧涵大學畢業後兩度挑戰一般警察特考，期間當過出版社業務客服、潛水店總管，上班族當了6年多，內心卻隱隱不甘只停留在此，每天都想遞辭呈，卻又對脫離舒適圈感到不安，「但再拖下去，只會一直拖著」，猶豫了一年，她終於鼓起勇氣辭職。

先前考過警察，刑法與刑事訴訟法對她不陌生，當複習在念。行政法則是難以跨越的山頭，林巧涵強迫自己做筆記、再以模擬教學的方式複誦出口，錄製成音檔，睡前、跑步、任何閒暇時播放收聽，寫、念、聽三管齊下，反覆複習。

她認為海巡法規最有機會拿分，除熟讀課本、筆記與法條，也透過勤練考古題掌握出題方向。海巡勤務通常結合海巡法規、犯罪偵查、刑法與刑訴，因此要將這幾科融會貫通、互相應用、綜合作答。

雖然先前考過國考，但林巧涵一開始面對海巡申論題時，仍不知如何下手，她建議可先抄擬答，抄多了便建立起答題架構，骨幹有了，再把自己讀書讀出來的血肉填入。

考前一、兩個月，她還刻意將作息調整成跟考試時程一致，什麼時間考哪一科，她就寫那一科的歷屆試題，其餘時間用來檢討、訂正。她坦言，起初兩小時寫不完4題申論題，讓她挫折到想放棄，直到連寫5年份的歷屆試題才開竅、順手。

回首備考的一年，林巧涵感謝家人沒給過她壓力，雖然難免自我懷疑要是沒考上，再也找不到像之前一樣穩定的工作，「但就拚這一次看看吧」，煩躁時跑步，紓壓之餘，順便準備二試的體能測試，她建議考生們要學會調適心情，透過正念冥想、運動適度放鬆。