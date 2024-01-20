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同婚專法激勵 哲學系考上律師
從哲學跨到法律領域，再挑戰律師考試，法力尤斯．彌將說，一路支撐自己的是信念、快樂，而非壓力，「讀法律真的很快樂。」
法力尤斯參與同志運動後，見證釋字七四八解釋施行法的立法過程，也開啟對法律的探索動機，大三開始修財經法律系課程，豈知，為了輔系，他先在校內打了一場法規之戰。
學校原本針對輔系有年級限制，比較晚起步的他，超修財法系至少卅學分，卻卡在一個尷尬時間點，導致無法申請輔系，連他的系主任都覺得不合理，向學校爭取，最後不僅輔系資格到手，學校規定也跟著修改。
退伍後，他動念挑戰律師考試，因強碰疫情，狀態還沒準備好的他，到一一一年才第一次報考司律考試，卻因考選部認定報考律師資格不符，只能報考司法官，心情大受打擊。
不甘心在資格這關被擋下，他跑去補修法律學分，去年再報考司律考試。由於大學沒修過刑事訴訟法，他自學厚厚三大本書，花三個月看完，還特意報考法研所、高考法制類科、書記官考試，作為驗收讀書成效的前哨戰。
他的策略是穩固打底，熟到當人家問起基礎概念，能馬上侃侃而談。法力尤斯建議，律師考試很漫長，書不會有讀完的一天，有機會就考考看，才會知道離上榜距離還多遠。
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