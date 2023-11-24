化工廠品檢員拚3年！法律外行人靠「1招」成功轉行考上執達員

出社會十幾年，蕭程瑀當過職業軍人，也待過餐飲業、化工廠，因神奇的臉書演算法，讓他接觸到八竿子打不著的司法特考資訊，更認真考起了執達員。法律外行人，又工作、育兒兩頭燒，蕭程瑀從初期只能挑燈夜讀，到最後辭職背水一戰，第3次終於如願上榜。

從職業軍人退伍後，蕭程瑀先回到家裡的餐廳做事，後來又轉往化工廠當品檢員，輪班制加上薪水成長空間不大，他待3年後開始思考轉職。某天，他忽然在臉書滑到司法特考資訊，蕭程瑀說，此前他不知道什麼是司法特考，看到資訊就好奇研究看看，最後竟也認真考了起來。

生物科技系畢業的他，完全沒有法律背景，決定選考錄取率相對高的執達員。第一年備考，蕭程瑀白天上班，晚上育兒，每天哄小孩入睡後挑燈夜讀，後期他申請育嬰留停，才爭取到多一點的讀書時間，但第一年距上榜差了10分之多。第二年，小孩已經上幼兒園，蕭程瑀靠複習、勤寫題目繼續充實，卻仍差1分落敗。

「差1分，不再拚拚看很可惜」，眼見留職停薪大限已到，他索性離職，全力最後一搏。第三年，他重新整理先前筆記，更投入地寫考古題，過去他寫完考古題很少回頭再看，這次考前一、兩個月特地停筆，專注把自己寫過的東西再看透徹。

蕭程瑀說，訴訟法抽象，不容易上手，他透過反覆寫題目，交給老師批改，幸運的是，他遇到一名願意給予回饋的老師，不止訴訟法，刑法、民法問題也都跟老師請益。他提醒，刑法選擇題常出現模擬兩可的答案，要特別留意細節陷阱，民法法條多，他一天看個40條，一個月看完整部民法，直到考前仍天天看，但不勉強全背下，只要能寫對關鍵字即可。他也強調，考執達員，強制執行法考古題重複率高，一定要很有把握拿分。

意外踏進國考，一考考3年，蕭程瑀坦言偶爾讀到很累，就會想放棄，但轉頭看到一肩撐起家中經濟的老婆，牙牙學語的孩子對爸爸喊加油，他的動力又回來了，「想要給家人更好的生活」。迷惘時，莫忘初衷。