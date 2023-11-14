準備8年國考考不上該放棄嗎？ 網給出「停損」年限：不值得耗那麼多年

儘管近年來退休福利被砍，公職仍被不少人視為「鐵飯碗」。今天（14日）有網友在PTT發文請益，自己考國考8年了都沒上，是否該放棄了？貼文一出引發討論，不少鄉民給出停損點，認為時間一到就不該再堅持。

該名網友發文表示，自己是文組生，考國考已經8年了，卻一直考不上，過去他每年都花半年時間當約聘人員，另外半年準備國考，「搞到現在人生全毀」。雖然能選擇不考國考，但他又覺得現在工作不好找，擔心人資看不起他、找不到好工作。他因此上網詢問網友意見，自己是否該放棄國考了？

網友指出「停損點」大約是3年：「3年，考不上就代表沒那個頭腦」、「最多3次沒上就該換了」、「3年吧，沒上繼續考幾乎變萬年考生」、「考那麼多年一種都沒上表示你不適合」、「8年表示一定沒認真念」。

其他網友也連忙勸退原PO：「國考不值得你耗那麼多年啦，公務員薪水真的不高，唯一的好處是穩定，穩定低薪」、「考高考cp值不高，專技才是鑲金的」、「搖手搖都有35k了幹嘛浪費時間」、「考什麼要考8年，司法官？」。

也有網友認為，考不上國考並不代表人生就此完蛋：「人生有別的事情煩惱吧，國考小事情而已」、「我不太懂，考不上國考為什麼就等於人生毀了？」、「原po您知道范進考了34年嗎」、「國考準備8年根本是有錢人…鄉民究竟在擔心什麼」。