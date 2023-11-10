考選部公布行政類科錄取者學校排行 公私校前十名曝光
考選部今公布大學畢業三年內錄取112年公職行政類科前十名大學，總錄取人1660位，公立大學錄取1194位，私立大學錄取466位。公私立大學綜合排行榜前三名為政治大學、台北大學、台灣大學，第四名是私立東吳大學。
考選部指出，今年公職行政類科錄取者畢業三年內最多的前十大學，政治大學畢業生176人，台北大學114人，台灣大學93人，東吳大學79人，中正大學67人，成功大學66人，台北商業大學64人，彰化師範大學61人，逢甲大學56人，台灣師範大學55人。
考選部表示，若區分為公立大學和私立大學，則公立大學三年內畢業錄取者多寡，前十名為政大、台北大學、台大、中正大學、成大、台北商業大學、彰化師範大學、高雄科技大學、中央大學。
考選部指出，私立大學三年內畢業錄取者多寡，前十名為東吳大學、逢甲大學、輔仁大學、淡江大學、東海大學、銘傳大學、高雄醫學大學、中原大學、中國文化大學、世新大學。
考選部指出，政大、台北大學、台大畢業生110年到112年連續三年都是前三名，綜合排名第7名的彰化師範大學今年首度進入畢業三年公職錄取者前十大公立大學排行。
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