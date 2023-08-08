鄰居狂炫35歲公務員兒升官 網見職等驚「超猛」揭內幕：當大官的命
一名網友在PTT發文分享，鄰居阿姨每天都在和大家炫耀「兒子多優秀」，表示在外交部當公務員，現在35歲就已經爬到十職等，讓他相當不以為然，直呼「算很秋很厲害嗎？還是這個阿姨在唬爛？」掀起網友們熱烈討論。
貼文一出，網友們紛紛驚呼「超強」，「35歲簡任官，全台灣有沒有100個」、「沒背景超強」、「35歲沒關係升簡任，非常非常拚」、「一堆人做到退休都沒有十職等」、「一般公務員，大學畢業23歲六職等開始做，到35歲13年十職等，真的很誇張」、「強到爆~以後要當大官的命」、「十職等現在不難，難得是這個年紀就十職等，爆幹難」。
對此，網友則推算對應的軍警位階，並指出其可能年薪，「在軍隊相當於上校」、「如同在軍中35歲就上校，你說威不威」、「警察的話相當三線一星，算挺厲害的」、「（月薪）大約11萬*14~14.5個月，（年薪）大約150~160萬，算比上不足、比下有餘了啦」、「這種要台大純血+英美碩+外交特考狀元」。
網友也揭露內幕，分享身邊親戚經驗，「外交官本來就升的快，高職等職缺設計，不過35歲P10（十職等）真的猛，一般會在P9（九職等）卡個幾年」、「超強，親戚台大畢業考過高考，進去後拚命衝，最後九（職等）要升十（職等）還是找了好多關係，才終於在40歲達成」、「你沒背景能力一般不出大錯的話，能算出來一輩子公務員能到幾職等啦，因為升遷職級、職等都有規定考績限制，通常一般人就是不可能年年甲，然後就算連甲也就一職級、一職級龜速升，而且公務員都會揶揄『九職等等久久』，再往上都是要有機運不然就是背景」。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言