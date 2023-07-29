踏出舒適圈二度挑戰 狂練考古題上榜
因懷有公職夢，讓張雅婷在相隔八年後，第二度挑戰國考。曾經考了四年財經廉政未果的她，儘管年紀已奔四，仍勇敢踏出舒適圈，改考一般民政類科，終於在地特榜單上看見自己的另一個人生藍圖。
原在補教業的張雅婷，廿八歲離職考高普考財經廉政，但年年開缺稀少，考了四年沒上，眼見存款快見底，只好重返職場。不過上班八年多，張雅婷仍不時掛念未完的夢，再加上周遭親友鼓舞，讓她決定放手一搏，重新備考。
比起第一次準備考試，張雅婷不只讀書更專注，也徹底顛覆讀書方法。先前她花大把時間寫筆記，這次改用聽的，上課恍神就回家重聽錄音檔，不熟的單元也用聽的溫習。她分析，行政法愈考愈靈活，只能靠多做考古題加強。
「多寫申論題，選擇題也會變強」張雅婷認為，申論題寫得好，代表已融會貫通，選擇題也會沒問題。政治學這一科，除了前前後後念了四遍，也透過寫申論題、給老師批改的方式強化實力；相對生活化的地方自治，就用體系表來梳理概念。
相較前次考四年，張雅婷這次花了兩年半。她說，現在懂得隨時檢討、修正。急切想擁有不一樣人生的她，不斷告訴自己，只要把考試時間縮短，就能奔赴新人生，「大家都說我有勇氣，但其實每個人都可以踏出這一步。」
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