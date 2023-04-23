國考公文退場加考「這1題」？ 考生嚇壞寫到手抖：以為變容易

比照高普考，考試院於去（2022）年修正十五種公務人員特種考試規則，自今年起國文科目不再列考公文。然而隨著關務、身障特考今（23）日落幕，就有眼尖考生發現，相較往年試題，在作文部分竟多考了一題，讓網友直呼「寫到手抖」。

原PO在Dcard分享，看到有人流出關務特考的國文考卷，發現作文占比提高至80分，且新增為兩題，讓他好奇這是否為國考刪除公文後的調整。貼文一出，考生們也在留言區曬出國文考題，只見作文真的從一題新增為兩題，證實原PO所言。

對此，多數考生們直言寫得很趕，「我拿到試題的時候直接嚇爆，寫完手很抖」、「手寫到酸…」、「本來以為公文刪掉，國文變容易了，結果放兩題作文…寫的很趕。但兩題都算蠻好寫的，背的佳句都有用上」、「我真的寫到剛好打鐘收工，然後總面數跟過去只有一篇一樣」。

有網友分析，這樣的考法恐提高國文考科難度，「這是變相國文提升難度了吧？沒記錯的話，以前國文考120分鐘，選擇10分鐘、公文約20分鐘好了，還有90分鐘能搞作文；現在刪公文增加作文一題，不就一題從90分鐘變成55分鐘？」；有人則因此懷念起公文，「突然很懷念公文，直接套模板就好⋯還不用手寫到斷掉」、「還我公文」。

據報導，112年關務、身心障礙人員特考及軍官轉任考試22日舉行，於23日順利落幕，總計報考人數7219人，經試務處統計，最後一節到考人數4428人，到考率為61.34%，初估錄取率8.60%。