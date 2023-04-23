快訊

日眾議員補選 岸信夫子、安倍夫人背書年輕議員當選

五大皆空困境／壓力大、薪資一般 急診住院醫招募不順

新店雙屍命案「男房客」落網時又找妹開毒趴 被逮個正著

國考公文退場加考「這1題」？ 考生嚇壞寫到手抖：以為變容易

聯合新聞網／ 綜合報導
關務特考考生曬出國文考題，只見作文真的從一題新增為兩題。圖／翻攝自Dcard公職板
關務特考考生曬出國文考題，只見作文真的從一題新增為兩題。圖／翻攝自Dcard公職板

比照高普考，考試院於去（2022）年修正十五種公務人員特種考試規則，自今年起國文科目不再列考公文。然而隨著關務、身障特考今（23）日落幕，就有眼尖考生發現，相較往年試題，在作文部分竟多考了一題，讓網友直呼「寫到手抖」。

原PO在Dcard分享，看到有人流出關務特考的國文考卷，發現作文占比提高至80分，且新增為兩題，讓他好奇這是否為國考刪除公文後的調整。貼文一出，考生們也在留言區曬出國文考題，只見作文真的從一題新增為兩題，證實原PO所言。

對此，多數考生們直言寫得很趕，「我拿到試題的時候直接嚇爆，寫完手很抖」、「手寫到酸…」、「本來以為公文刪掉，國文變容易了，結果放兩題作文…寫的很趕。但兩題都算蠻好寫的，背的佳句都有用上」、「我真的寫到剛好打鐘收工，然後總面數跟過去只有一篇一樣」。

有網友分析，這樣的考法恐提高國文考科難度，「這是變相國文提升難度了吧？沒記錯的話，以前國文考120分鐘，選擇10分鐘、公文約20分鐘好了，還有90分鐘能搞作文；現在刪公文增加作文一題，不就一題從90分鐘變成55分鐘？」；有人則因此懷念起公文，「突然很懷念公文，直接套模板就好⋯還不用手寫到斷掉」、「還我公文」。

報導，112年關務、身心障礙人員特考及軍官轉任考試22日舉行，於23日順利落幕，總計報考人數7219人，經試務處統計，最後一節到考人數4428人，到考率為61.34%，初估錄取率8.60%。

高普考 考公職 考題 Dcard 作文

相關新聞

國考公文退場加考「這1題」？ 考生嚇壞寫到手抖：以為變容易

比照高普考，考試院於去（2022）年修正十五種公務人員特種考試規則，自今年起國文科目不再列考公文。然而隨著關務、身障特考落幕，就有眼尖考生發現...

數學系考書記官 1年拚上全國第10名

中央大學數學系的陳昱霖考書記官，不但一年上榜，更以全國第十名之姿錄取。他說，自己沒有本科生的包袱，反而跳脫慣常，不刻意背...

數學系考書記官 靠1招1年衝上全國第10名

中央大學數學系的陳昱霖考書記官，不但一年上榜，更以全國第十名之姿錄取。他說，自己沒有本科生的包袱，反而跳脫慣常，不刻意背...

司法國考將改數位化

民進黨立委鄭運鵬昨天在立法院司法及法制委員會質詢時，提及國考數位化議題指出，接到司法人員考試考生反映，律師、司法官考試申...

打詐高手考上警大警佐班 台南市警六分局貼紅榜祝賀

中央警察大學警佐班第43期放榜了，台南市警六分局偵查隊偵查佐林奇毅金榜題名，警分局今天在大門口張貼紅榜祝賀，台南市警友會...

高普考7月7日至7月11日舉行 今年起不考公文

考選部今天說，高普考將在7月7日到11日舉行，不再列考公文，並將英文檢定納僑務行政、國際文教行政、新聞及觀光行政等4類科...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦