考證照有賞 勞動部擬發獎勵金

受少子化、證照加分效果有限等影響，「全國技術士技能檢定」報考人數從十年前的七十萬人，一路下滑倒至去年僅剩四十八萬多人，十年來流失超過廿萬人。為了讓技術士證照重新「鍍金」，勞動部擬推動技術士證照獎勵方案，根據考取的證照等級，發給不同獎金。

全國技術士技能檢定職類包括中餐烹煮、電腦軟體應用、烘焙食品、堆高機操作、美髮等一三八項職類，證照等級分為甲、乙、丙級、單一級等，過去是技職學生升學、求職「敲門磚」。

不過近年來報考人數年年下滑。勞動力發展署職能標準及技能檢定組長謝青雲說，正研擬從一三八項職類中找出「有價值」的職類，發給合格者獎勵金，初步規畫鎖定具從業法規效用的八十二項職類來給予獎勵金，細節尚未定案。

但台大國發所兼任副教授辛炳隆直言，前提是證照對職涯有幫助，鼓勵報考才有用，勞動部應先反省為什麼大家都不考證照了？是行業失去吸引力？還是證照幫助不大？況且，如果獎勵金只是給本來法規規定要持有證照才能從業的人，不過就是錦上添花而已。

全中教工會秘書長許麗吉也認為，一次性的金錢獎勵效果有限，大家在乎的是多了這個證照，對升學或踏入職場有什麼幫助？