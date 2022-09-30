大四考公職成公務員...3年後再當高考狀元 她遇瓶頸這樣面對

未雨綢繆的陳宜雯，大三開始準備國考，升大四那年，如願當上公務員，不斷向前奔跑、進步的她，工作近三年後更一舉考取高考一般行政狀元。

陳宜雯大學讀台南大學行政管理系，原本沒打算考公職，卻因性格杞人憂天，大二常上網瀏覽行政管理系相關職缺，卻都沒看到合適工作，只好認份，大二升大三的暑假，乖乖地踏上國考之路。

爭氣的她大四就考上普考，當同學還在苦思未來出路，她已經成為公務員。不過，陳宜雯說，工作前兩年猶如放飛的鳥，休假時只想四處玩耍，沒再認真看待高考，直到同學名字紛紛出現在年初榜單上，這才激起她面對高考的決心，「輸人不輸陣。」

所幸工作還算準時下班，陳宜雯平日利用下班後的三到四小時讀書，每天安排一科，假日再讀整天。她說，普科底子還在，只有部分科目需要加強，但不同於普考需要細讀，高考偏重融會貫通、靈活運用，她會將當天讀的內容整理成精要，她強調，做筆記不是照抄課本，應讀懂了再做筆記，內容越精簡越好，考前一個月她只專攻筆記。

相對學科，法科的進入門檻高。陳宜雯指出，民總常考的法條一定要背到熟爛，刑總則有固定模板，只要掌握三段論，再套入專有名詞即可；至於行政法，常用到的法條、大法官釋字都是申論題作答工具，但不一定就是標準答案，重點還是理解，懂得如何使用，而非死背。

公共管理跟公共政策，則以解題書為主，陳宜雯從考古題著手，從題目找答案，再把答案寫入筆記。平常多關注時事，對政治學也很有幫助。一路看似順利，但今年五月底接近考試也曾進入撞牆期而陷入低潮，那陣子就只想出去玩，玩到心情轉換了，才收心加倍努力。

「不管會不會寫，都要寫好寫滿！」幾次應試下來，陳宜雯說，就算遇到不會寫的考題，也要拿出誠意寫滿試卷，說不定就能拿到筆墨分數。