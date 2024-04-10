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大漢技術學院擬停辦 教職員最高發12個月資遣費、每學期補助學生1.5萬元

中央社／ 台北10日電
台灣高等教育產業工會3日舉行記者會，大漢技術學院教職員代表陳建宏（右2）曾表達反對學校停辦立場。圖／高教工會提供（中央社）
台灣高等教育產業工會3日舉行記者會，大漢技術學院教職員代表陳建宏（右2）曾表達反對學校停辦立場。圖／高教工會提供（中央社）

大漢技術學院今天表示，預計113學年起全校停招，114學年起停辦；針對教職員工，最高發給12個月的資遣費，而停辦前仍在學的學生，將補助每學期新台幣1.5萬元直至畢業。

受少子女化衝擊，位於花蓮縣新城鄉的大漢技術學院，董事會於2月20日決議，113學年（今年8月）起將依私校學校法停招停辦和安置師生。

大漢技術學院主任秘書邱天佑今天告訴中央社記者，目前規畫自113學年起全校停招，114學年起停辦，停辦計畫書提校務會議報告並經董事會議審議通過後，將報教育部核定。

在師生安置方面，邱天佑提到，教職員除了依法申領公保養老給付或勞保養老給付，以及申領私校退撫儲金（退休金或資遣費）或勞工退休金外，學校法人還另規畫提供教職員工資遣優退慰助金。

邱天佑指出，公保身分的教職員，依年資最高發給6個月薪資（本俸加學術研究費）的優退資遣慰助金，另依年齡條件最高再加發3個月；勞保身分的專案教師及職員工，依據且優於勞基法及勞工退休金條例予以資遣，最高發給12個月資遣費。

課程方面，邱天佑表示，113學年學校仍正常運作，各項課程會依科系核定的課程規劃，在確保教學品質前提下，提供應具備的所有課程活動，並積極盤點應屆畢業生應補修科目，輔導參與補修課程，使其順利畢業。

而學校停辦前仍在學的學生，邱天佑提到，對於有轉學意願者，學校將以花蓮縣或鄰近縣市為主，輔導直到轉學完成；補助每人每學期1.5萬元，以補貼至應屆畢業前的交通及住宿等費用；無法輔導完成轉學的學生，擬依私立學校法第76條規定，請教育部協助分發至他校；大漢將補助每人每學期1.5萬元，以補貼至應屆畢業前的交通及住宿等費用。

台灣高等教育產業工會大漢分部則發布新聞稿指出，學校雖然有舉行說明會，卻未將學生意見放在心上，僅表示「尊重」，並跳過討論是否停辦，以及停辦是否有合理性的質疑，將最需要討論的部分硬生生地變成定局，強迫學生接受。

高教工會大漢分部表示，除非大漢董事會自請辭職，或願收回停辦既定立場，採用民主開放的方式，與教職員生及所有利害關係人共同討論學校未來，否則大漢教職員生將會繼續抵制大漢董事會的惡性停辦到底。

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