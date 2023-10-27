澳洲高中來台交流學習 到瑞芳高工體驗一日校園生活
瑞芳高工的澳洲姊妹校瑪格麗特河高中師生今(27)日進行一日入班學習體驗課程，澳洲學生穿上傳統中式旗袍，別開生面地進行了一場服裝走秀，讓他們充分融入學校精彩專業雙語教學活動和體驗臺灣高中生社團、流行取向和學校生活。
穿上傳統中式旗袍，瑞芳高工和澳洲瑪格麗特河高中學生，別開生面地進行了一場服裝走秀，讓澳洲學生樂在其中，這場兩校之間的交流，在安排的各種浸潤式課程展開，雖然學生英文沒有到非常流利，但靠著熱情和肢體語言，還是和澳洲學生玩得很開心。
瑞芳高工校長潘泰伸表示，這次的台澳師生交流，在課程中也讓澳洲學生體驗臺灣有趣的不同年代流行文化與生活。跟臺灣學生互動近距離接觸「流行飾品文化」及傳統的「旗袍」穿著，學生對這樣做中學的交流活動充滿興趣。期望接下來能與瑪格麗特河高中持續保持這珍貴且友好的互動關係，參與彼此課程，使雙方學校師生都能從中受益。
瑞芳高工藉多元的國際交流活動與雙語課程，讓學生於國際交流中培養多元創新精神，以專業技能加乘雙語素養，成為具備國際流動力之頂尖技藝人才。
聚焦未來技職人才培育，新北市立瑞芳高工這幾年來積極推動國際教育與雙語教學，透過申請通過教育部「國際線上交流」「第二外語」「空間測繪雙語實驗班」計畫，積極推動國際教育給予學生認識不同文化、分享不同的國際議題，透過彼此交流機會豐厚學生國際視野，提升學生國際競爭力。
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