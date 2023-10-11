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日練逾10小時 弘光美髮系黃茂畯獲選國際技能競賽國手

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大學生黃茂畯（右）參加國手選拔。圖／弘光科大提供
弘光科大學生黃茂畯（右）參加國手選拔。圖／弘光科大提供

弘光科技大學美髮造型設計系大一學生黃茂畯通過層層考驗，獲選為第47屆國際技能競賽國手，今年12月將代表台灣參加阿布達比亞洲賽。他說從高一開始接受技能競賽培訓，希望能在亞洲賽脫穎而出，挺進明年法國里昂世界賽，為國爭光。

弘光科大美髮系副主任陳佳惠今年開始共同指導黃茂畯，她表示，東吳高職林淑婉老師從高一開始用心良苦栽培黃茂畯，奠定下良好的基礎，加上學生勤練掌握各種美髮造型技巧，才能通過今年3月的分區賽，7月的第一階段國手選拔及9月的第二階段國手選拔，弘光會全力協助亞洲賽、世界賽的培訓及提供學生所有的相關支援。

黃茂畯念國中時是籃球隊選手，他說家人考量他非高大體型從事籃球運動發展恐受到限制，建議高中要學一技之長，媽媽是美髮師，他高中選擇就讀東吳高職美容科，高一被林淑婉老師看中找去當選手，第一次參加全國技能競賽未獲選，高三在老師鼓勵下再拚一次，每天練習10小時以上。

他感謝林淑婉老師，不厭其煩分析別人作品的優缺點，鼓勵他再接再厲，激發潛能，他也感謝陳佳惠老師在上大學之後繼續接力執行培訓課程。黃茂畯說，每天反覆練習技法需要極大耐力，才能夠發揮高度美髮技巧，達成比賽大會指定的男子髮型、女子髮型，以職場標準在賽場限時完成商業髮型的設計，靠的是極度熟稔剪髮、燙髮、染髮、整髮、吹髮等技巧。

黃茂畯表示，漫長的練習過程難免會碰到瓶頸，他通常會先休息一下調整心情。能進入第二階段國手選拔賽的選手技術水準都差不多，勝出最主要關鍵在於依主辦單位提供的主題造型照片，在真人模特兒身上完美呈現出來，必須依據模特兒臉型做微調，比的是觀察力、注重細節及細膩度，接下來的國際賽挑戰更大，他將認真配合勞動部及學校老師安排的訓練加緊練習，希望能夠拿到好成績，未來的夢想是開一間能夠發揮專長的髮廊。

弘光科大學生黃茂畯（右）獲選第47屆國際技能競賽國手，勞動部頒獎狀感謝指導老師陳佳惠（左）。記者游振昇／攝影
弘光科大學生黃茂畯（右）獲選第47屆國際技能競賽國手，勞動部頒獎狀感謝指導老師陳佳惠（左）。記者游振昇／攝影

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髮型 模特兒 弘光科技大學

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