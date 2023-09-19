技職生較早接觸職場 新北職場倫理漫畫書 教學生應對

技職學生是教育體制中較早接觸職場一群，新北市教育局昨發表《職場倫理完勝秘笈》專書，打造適合全國學生可閱讀的首部職場倫理專書。南強工商觀光事業科3年級學生高靖雯說，職場上對人、對事態度很重要，「你怎麼對待別人，別人也會怎麼對待你」。

《職場倫理完勝秘笈》專書以技職職場為情境，用漫畫呈現，歸納出職場所需的24種價值，包括工作態度、人際互動等。

新北市教育局長張明文指出，新北重視品德教育，從小學的生活教育，中學強化公民素養，高中職到大學則是著重職場倫理。此次透過產官學界力量，將職場倫理規範分成個人品德、人際互動、工作態度及卓越典範4大類，盼能讓學生運用在職場與世界接軌。

共同參與編撰委員包括台北市國際禮儀協會、曼都集團、台灣三洋電機、台師大與文大教授、瑞芳高工、淡水商工、南強工商、穀保家商校長等12位編委，透過真實職場、教育學者以及技職學校代表，打造全國學生皆可以閱讀的首部職場倫理專書。

曼都集團經理吳曉芬說，優秀設計師除具備專業能力外，更看重良好品性，對顧客及前輩要有應對分際，才能成為頂尖設計師。

台灣三洋電機經理楊開華說，三洋建教生計畫逾半世紀，在建教法通過前，建教生多考量家庭或不想念書提早進入職場，但月領3、5千元吸引力不足，素質參差不齊，現在可領基本薪資後，建教生來源增多，遇到的問題也不同。

楊開華認為，學生初入職場有秘笈能指引方向很受用，書中部分情節都是真實發生過的，像是有學生與其他職員發生不愉快，在公司產品包材上寫髒話，導致公司遭客訴，公司回頭找源頭無人承認，細查後學生才坦承認錯，還有學生遇到便當店給回扣等事件。