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屏科大與菲國公司簽策略聯盟 將農業科技推向國際

中央社／ 屏東縣8日電

國立屏東科技大學今天與菲律賓Magnus公司簽署策略聯盟合作意向書，雙方初期著重益生菌水稻強化栽培農法技術移轉，未來進一步推廣，將展開產學合作及產業人才培育。

策略聯盟合作今天在屏科大第1會議室進行，由屏科大校長張金龍與Magnus公司執行長Mads Talaue（馬茲．塔盧）簽下意向書，將促進雙方在農業領域的技術發展推廣與創新。

張金龍致詞指出，國際灌溉研發服務中心所研發的益生菌水稻強化栽培農法，是可以有效減少碳排的友善耕種農法，種出的水稻品質也受到國內摩斯米漢堡與大型超商肯定，並以契作方式合作。

張金龍說，今天的合作有望將技術推廣至國際，未來也將進行技術轉移，希望藉益生菌水稻強化栽培農法來協助當地農民提高產出、減少資源消耗、維護土壤環境，也為減碳盡心力。

Magnus公司執行長Mads Talaue，同時也是菲律賓伊莎貝拉省聖托湯姆斯市副市長。Mads Talaue說，通過合作堅信將能夠改善菲律賓農業機制和策略，並在每次收成中獲得更好產量，提高農民收入；也規劃將聖托湯姆斯市打造成水稻生產示範場域，再將技術提供給其他城市、省份和農業區域。

聖托湯姆斯市位於菲律賓呂宋島北方，可說是菲律賓的糧倉，擁有超過300公頃農地，主要種植水稻和玉米，大部分人口都從事農業。

屏科大表示，這次產學合作加強學校與國際間的交流，將農業科技推向國際化發展，同時提供學生及研究人員至海外實習、調查研究的機會，藉此擴大國際視野與培養具有國際競爭力的專業人才。

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