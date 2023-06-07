環球科大將退場 500學生需安置

教育部前天審議決定讓環球科技大學退場，明年7月底停辦，昨天許多家長致電詢問，憂心孩子接下來恐怕要到外地求學；校方表示，約500名學生需要安置，籲教育部要充分尊重學生的意願，今天將開主管會議說明教職員保障、學生的權益等，日、夜間部學生未來都會有相關說明會。

1名環球科大學生說，到新學校要重新適應大學生活，且各校的學程皆有差異，擔心學分抵免會有問題，反而要多念半年到1年才能畢業；公共事務管理研究所專任助理教授游宗新原申請明年退休，他說，已撤回要和學校及學生共進退，會讓所指導的研究生在學校退場前完成論文畢業。

環球科大目前1900多名學生，扣除今和明年畢業生，約500人需要安置，其中包含61名身障生，由於校方對身障友善還會輔導就業，學校職員表示，有身障生擔憂其他學校不願接受、須轉到機構，等於葬送未來，因此心急落淚，教職員只能安慰說會盡力捍衛求學權益。

校長沈健華說，環球科大存在不只提供教育機會，包括提供斗六一些企業人力，如今退場勢必對地方帶來衝擊，希望存廢的相關政策能把學校對於地方的重要性納入考量，校方會盡力協助教職員工找另外舞台，到停辦還有1年多，行政工作會繼續運作。