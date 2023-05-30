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獲台鋼捐2.8億 高苑科大可望免退場

聯合報／ 記者古和純趙宥寧王慧瑛／連線報導
台鋼集團將接手高苑科大，計畫改名為台鋼科技大學。記者古和純／攝影
台鋼集團將接手高苑科大，計畫改名為台鋼科技大學。記者古和純／攝影

高苑科技大學去年遭教育部列為專案輔導學校，本月底前若未能改善財務欠款，將面臨停招停辦命運，台鋼集團出手捐資2.8億將接手學校，計畫改名為台鋼科技大學。台鋼表示，接手學校不是從賺錢角度出發，「這絕對不是一筆好生意」，是基於培養人才社會責任，協助學校先解燃眉之急，後續還會有資金挹注。

教育部技職司副司長柯今尉、高苑科大代理校長張宏宇證實此事，教育部原訂6月5日開退場審議會，處理包含高苑科大等4校停招事宜，屆時將審議該校能否擺脫專輔學校身分。

高苑科大財務惡化，因董事會成員不願捐資，教職員為保障在校生2105人受教權，154名教職員苦撐11個月無薪工作，自去年6月起，教育部已開罰高苑科大6次，累計罰鍰215萬元。

張宏宇指出，高苑科大坐落北高雄路竹科學園區旁，在南部半導體產業S廊道上，可成為培育人才搖籃。據悉，不只一組企業集團有意入主捐資，張宏宇證實，校方已入帳2.8億元，達到教育部要求財務改善基本金額，積欠教職員薪資部分，近日會全數償還。

下月5日教育部將開專輔會議，確定脫離專輔名單後，捐資集團台鋼會在隔天正式對外說明，高苑科大董事會將全面改組。

全國私校工會發言人尤榮輝說，企業救援能否解除高苑被命令停招危機，尚待下周私校退場審議會決定，高苑科大能否起死回生尚言之過早。台鋼集團捐資2.8億元給高苑，數額是否足夠償還欠薪，使高苑脫離財務惡化情形，不無疑問。

台鋼集團一名核心成員表示，過程談約1年，中途原本要放棄了，後期包含是市府、立委等人都助一臂之力，終於達成共識。台鋼表示，台鋼集團對學校董事會架構已有一些想法，將逐步推進，也計畫改名為台鋼科技大學。

高苑科大 教育部 半導體

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