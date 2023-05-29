莊敬工家3生 錄取國內外音樂學校

新北市推動技職教育國際化，今年有3位莊敬工家音樂科學生錄取國內外音樂學校。其中傅沁慈父親是旅台西班牙籍音樂家，從小喜歡表演藝術及音樂唱歌，這次學測英文科滿級分，錄取培育無數流行樂界名人的美國柏克萊音樂學院。

教育局說，莊敬工家是新北市唯一設置藝術群音樂科的技術型高中，長期吸引國際學生就讀；學校也透過特色招生、專業群科等免試招生管道，招收具藝術專長學生。

西班牙籍、新二代的傅沁慈，父親是旅台西班牙籍音樂家，從小耳濡目染，喜愛表演藝術及音樂唱歌，國中畢業後，選擇莊敬工家音樂系，且在校期間擔任司儀、維持班上的第一名，今年學測英文科滿級分，因此申請上美國柏克萊音樂學院（Berklee College of Music)，即將前往培育無數流行樂界名人的殿堂求學。

日本國際生佐伯隆至申請到泰國瑪西頓大學音樂學院。圖／新北教育局提供

日本國際生佐伯隆至在2020年獨自來台修習薩克斯風，由於父親為日本人、母親為厄瓜多人，他當時一句中文都不會說，經過3年已能流利使用中文，也獲得國家音樂廳演出機會，現已申請到泰國瑪西頓大學音樂學院（Mahidol University），準備開啟人生新旅程。

學生尼樂傑生連3屆獲得金鼓獎金獎第1名。圖／新北教育局提供

新二代尼樂傑生長於台美家庭、母親為大學音樂系系主任，從小培養對音樂的熱情及興趣，尤其愛爵士鼓，在學校期間勤學音樂專業，也擔任爵士鼓組品牌代言人，已連續3屆獲得金鼓獎金獎第1名，今年以特殊選才管道錄取輔仁大學音樂系爵士音樂組。