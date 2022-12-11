私立科大財金系畢業即失業？ 過來人反駁：發展多薪水也不差

大學畢業後，有些人會朝所學的專業前進，也有人會從事其他行業。昨（10）日一名女網友在網路上發文，討論關於財金系畢業出路的話題，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名女網友在Dcard上以「財金系畢業即失業？」為題發文，她透露目前就讀私立科大財金系，打算畢業後在金融產業工作，大方向就是銀行、保險、證券。然而，原PO表示根據學長姐經驗，保險類的發展似乎是最好的，雖然上班時間彈性，但因為沒有底薪，收入必須全靠自己的努力。

原PO坦言保險業可說是零門檻，基本上只要有證照就可以工作，大多人在剛起步時，也都會從身邊親朋好友下手，但自己不想當缺業績才出現的朋友，相約出門都被認為只是想推銷和簽約。此外，原PO提到銀行業有底薪，但仍然需要推銷貸款、信用卡、保險等，其實都是需要扛業績的。

原PO接著談到自己的外貌，提到自己是極短髮又不擅長化妝，加上不喜歡穿裙裝，因此常常被誤認是男生。對此，原PO詢問前輩們「如果以這樣的外型，往銀行業務發展有希望嗎？聽說在面試就會直接被刷掉了，現在民營銀行是不是仍以長髮、裙裝為主？能夠穿褲裝嗎？不想等證照之類的相關條件都準備好，結果卻卡在外表這關」。

原PO表示如果以上工作都做不下去，就會考慮去考公職人員，或是利用高中學的程式語言從事科技產業。最後，原PO哀傷寫道「只希望有個努力目標，真的不想就此安逸或啃老啊！看著學長姐有著穩定事業，相仿年紀卻已能買車買房，說不嚮往跟羨慕都是騙人的…」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「是妳畢業即失業，跟財金系無關」、「學歷不好的話，證照根本沒啥用，如果要走金融業，就去洗台政商管，不然就去讀資管或資工」、「在我看來妳缺乏自信及行動力，跟系所無關」、「金融資訊公司也可以啊，現在金融科技那麼發達」、「財金系畢業真的不會失業，只是妳要不排斥業務」、「財金系發展超多好嗎？而且薪水也不會太差」。

也有網友提到，「雖然這樣說有點現實，但只要是銷售類需要業績的，外貌就算無關錄取與否好了，對於業績也有一定的幫助，業務真的是看人做的，只能說白手起家的業務都有兩把刷子」、「老實說短髮確實很容易被銀行刷掉，這個產業喜歡中規中矩的人，如果走保險就沒差」。