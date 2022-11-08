玩桌遊學保險　台科大連兩年奪國際教育遊戲競賽大獎

國立台灣科技大學教授侯惠澤團隊以認知心理學為基礎，近年從學科理論面著手設計多款桌遊，團隊與與故宮博物院和民間保險業者共同合作，推出「乾隆皇帝要出巡」、「WinWin保險+」桌遊，連續兩年獲得國際教育遊戲競賽首獎與銀獎肯定。

台科大教授侯惠澤團隊多年來以認知心理學、行為分析等專業理論為基礎，設計各式教育桌遊及創新教學方法，如是歷史遊戲「走過台灣」、學習英語的「台灣走透透」，近年來更協助醫院、壽險業、博物館、觀光局發展桌遊，透過桌遊介紹文物與歷史。

侯惠澤表示，除了玩遊戲外，也從本質面、理論面來設計遊戲，清楚設定遊戲目標和學習目標，透過鷹架理論導向活動中的學習成效與學習行為，也會前後測量學習成效，讓玩家可以「擬真」玩樂又真正學習。希望透過遊戲讓參與度變強，讓學習成就高者能深度思考及發揮創造力，不論是學習或教育訓練都變得快樂且具啟發性。

侯惠澤研究團隊近年也與故宮首創文物桌遊「乾隆皇帝要出巡」勇奪英國國際教育遊戲競賽、非數位遊戲競賽首獎，桌遊以乾隆南巡為主題，讓玩家化身臣子，在遊戲中認識故宮書畫。

另一款「WinWin保險+」則為專業保險產業模擬經營遊戲，透過思考營運策略配置資源體驗產業運作，遊戲機制也包含風險發生及理賠，讓玩家在競爭與角色扮演情境下學習保險經營知識，更是全台第一套將認知心理學應用在人才培育的創新開發。

侯惠澤表示，企業教育訓練的成本高，遊戲化的教育訓練除了可節省成本也能推廣企業永續，因為疫情，這幾年由實體桌遊轉戰線上，並與企業合作規劃遠距教育訓練模組，像是設計「誰是接班人」、「決戰策略力」的企業決策遊戲，讓員工模擬情境。

諮商心理師、教師、科技業高階主管都是侯惠澤團隊成員。電子業主管、台科大應科所博士簡志忠表示，希望透過遊戲讓員工知道如何應對不同狀況，且就算遇到失敗，也不會造成企業太大的損害。