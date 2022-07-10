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高CP值科系？頂大生也搶考「科大藥」 網：白色巨塔不變定律

聯合新聞網／ 綜合報導
藥師示意圖，非新聞當事者。圖／聯合報系資料照片
藥師示意圖，非新聞當事者。圖／聯合報系資料照片

藥師薪水高、生活穩定，使得不少人搶讀藥學系。不過就有網友好奇，不只是國立大學，包括科技大學也設有藥學系，兩者究竟有何差別？沒想到網友卻透露科大藥「CP值超高」，就連身邊頂大同學也不惜轉學就讀。

原PO在Dcard發文表示，老實說科大藥學系學測分數也不低，在統測衛護類組又是跟神一般存在，平均每科大約90才有機會。如果放到普大來看，科大藥學可上中字輩到頂大非頂尖科系；放到技職來看，申請上台科或北科也都可以，上榜者則不乏有前三志願高中生、頂大生及醫大生。

貼文一出也釣出許多網友留言，直指科大藥學系確實是不少人的轉學目標，「科大藥真的蠻厲害的」、「我只知道我高中學測跟我同級分的同學上嘉南藥，我當初還很納悶為什麼他要去唸私立科大，結果多年後換我也要去考科大藥了」、「成大唸一學期然後重考到嘉南藥的路過…我們這屆聽說還有兩個清大生科重考來的，再兩個禮拜就要藥師國考了」。

網友們解析科大藥學系CP值高的主因有二，不難考、未來薪水又高，「重點在考照，不走學術的誰管你學歷」、「我個人覺得科大藥的整體程度應該是略大於台科電資跟屏科獸醫，但不論怎樣，這三個科系出來待在相關產業的比例很高，算是很有價值的科系」、「藥學錢（薪水）不到非常多啦，就是有錢有閒」、「結果身為第一志願畢業的，某天回母校發現現在科大藥在榜單上，甚至排在頂大前面好酷」、「白色巨塔不變的定律：科大藥>頂大三類非醫牙藥，三類選系不選校」。

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