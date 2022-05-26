單方面證實「接收」惹怒華夏科大 台科大道歉「盼獲諒解」

台科大學生會昨晚透露校方有意「接收」華夏科大校地，台科大今早證實已在非正式場合談及有意「接收」華夏科大校產，不過這項說法卻讓華夏科大炸鍋，批評是台科大單方面釋出的不實訊息，要求台科大公開還原事實。

對此，台科大稍早再次發表聲明，表示台科大學生會所釋出的接收華夏科大訊息，事先並未與華夏科大溝通與徵詢相關意見，造成華夏科大校譽損失與全校師生譁然與不滿，台科大特此表達萬分歉意。

台科大學生會昨晚在臉書發文，表示校方已在前日行政會議，以及昨日校務發展委員會提出了「接收」華夏科大的提案，目標為在本學期校務會議通過。

台科大今天上午也證實此事。台科大表示，因校地發展受限，不排除任何尋求學校發展機會，適逢「私校退場條例」通過，本校覺得有契機。而過去曾在非正式場合與華夏科大談到互相合作的可能性，惟尚未得到華夏科大的任何承諾，目前先就此議題提送到行政會議、校務發展委員會討論，議案內容是要在校內得到共識。

沒想到這項訊息卻讓華夏科大炸鍋。華夏科大稍早發布聲明，表示校方從未收到董事會指示要退場並捐給台科大或合併決議，校內也從未討論過此議題，並說這是台科大單方面釋出的不實訊息，要求台科大務必儘速公開聲明，嚴肅還原事實。

台科大稍早二度回應，台科大學生會所釋出的接收華夏科大訊息，事先並未與華夏科大有所溝通與徵詢相關意見，造成華夏科大校譽之損失與全校師生譁然與不滿，台科大特此表達萬分歉意。

台科大說，本案緣於本校校地發展受限，不排除任何尋求學校發展的機會，適逢「私校退場條例」通過，本校覺得有契機，也曾在非正式場合與華夏科大談到互相合作的可能性，惟尚未得到華夏科大的任何承諾。

台科大也說，台科大完全尊重華夏科大，未來若有任何合作契機，一定秉持開放心態誠意溝通，兩校共同研議，結合雙方產研軟硬體能量合作轉型，共同為技職教育努力。 此訊息對華夏科大所造成傷害，再次在此致歉並期獲得諒解。