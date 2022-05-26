台科大證實校地有限擬接收華夏 認私退條例通過有契機

台灣科技大學傳出已經在校內召開行政會議、校務發展會議擬「接收」華夏科技大學校產。台科大稍早表示，先前是在非正式場合談到合作可能性，但目前尚未得到華夏任何承諾。

談及接收契機，台科大校方表示校地有限，適逢「私校退場條例」通過覺得有契機，期望可藉此機會強化台灣技職教育優質的發展。

台科大學生會昨晚在臉書發文，表示校方已在前日行政會議，以及昨日校務發展委員會提出了「接收」華夏科大的提案，目標為在本學期校務會議通過。

依台科大會議上報告，華夏科大最快將於112學年度起申請停止全部招生，剩餘約2200名學生則以「原校就學、原校畢業」為安置原則，即最後仍為華夏科大學位證書。

另在教職員工離退方面，台科大學生會轉述指出，依目前會議報告，除依法給予離退金外，另擇優聘為本校專案教師或校務基金約用人員，其中改聘專案教師應為具博士學位及合格教師資格，並作為輔導原校畢業的師資。

台科大稍早也證實此事。台科大表示，因校地發展受限，不排除任何尋求學校發展機會，適逢「私校退場條例」通過，本校覺得有契機。

台科大說，過去曾在非正式場合與華夏科大談到互相合作的可能性，惟尚未得到華夏科大的任何承諾，目前先就此議題提送到行政會議、校務發展委員會討論，議案內容是要在校內得到共識，在確保學生優質教育、保障教師同仁工作權，創造三贏局面的原則下可以進行推動。

台科大表示，期望可以藉由此次機會，強化台灣技職教育優質的發展，建立合作的典範。