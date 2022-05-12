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北科大前瞻技術研究總部揭幕 聚焦AI、半導體優勢領域

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
台北科大今宣布成立前瞻技術研究總部，副總統賴清德（中）、北科大校長王錫福（左二）共同揭牌。記者潘俊宏／攝影
台北科大今宣布成立前瞻技術研究總部，副總統賴清德（中）、北科大校長王錫福（左二）共同揭牌。記者潘俊宏／攝影

國立台北科技大學今（5/12）宣布成立前瞻技術研究總部，將聚焦於能源、人工智慧、半導體三大優勢領域，並應邀義隆、台達電等企業進駐，由公司高層、技術長等引領學校培育人才。副總統賴清德表示，北科大前瞻技術研究總部結合業界資源，對政府5+2產業創新、六大核心產業均有助益。

北科大今天舉行前瞻技術研究總部揭牌儀式。北科大校長王錫福表示，前瞻技術研究總部耗費三年籌備，台灣不少企業領航世界，企業研發能量超前學校，希望將公司老闆、技術長、資深工程師等引進學校共同執導人才培育，無縫接軌、沒有學用落差。

王錫福談到，北科大集中全校研發能量和產學資源，聚焦能源、人工智慧、半導體三大優勢領域，邀請義隆、台達電、宏碁、等企業進駐合作，旗下北科北醫聯合研發中心、北區技專校院AI School研發中心、離岸風電技術研發中心、智慧鐵道產業研發中心等均已運作，建立由教育帶動產學研發的科研產業化平台。

王錫福指出，未來二年已由義隆挹注4600萬，共同取得科技部前瞻技術產學合作計畫產學研發中心（AIR Center）經費支持，合作研發車用人工智慧感知融合技術。前瞻技術研究總部也是北科大的戰鬥部隊，未來採企業經營，自負盈虧的同時也自給自足。

賴清德於致詞時表示，北科大採用全新產學合作作法「糧自籌、兵自練」，除了達成產學雙贏外，對國家發展5+2產業創新和六大核心產業均有所助益。期望透過前瞻技術研發總部，將台灣產業由過去的側重硬體轉為「軟硬兼施」，由代工轉為品牌、系統性的服務，因應工業4.0時代來臨，進入虛實整合、數位經濟發展。

義隆電子董事長葉儀晧表示，義隆電子持續加速產品AI化，此次與北科大合作ADAS Level 2，鎖定自動駕駛關鍵技術研發，包括ACC主動式車距維持系統、AEB自動緊急煞車系統、LKA車道維持輔助系統等，將以電動巴士及商務車為市場，發展感知融合與AI控制決策演算法，提升交通安全。

台北科大今宣布成立前瞻技術研究總部暨，副總統賴清德（右）出席致詞。記者潘俊宏／攝影
台北科大今宣布成立前瞻技術研究總部暨，副總統賴清德（右）出席致詞。記者潘俊宏／攝影

北科大 AI 半導體 賴清德

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