寵物經濟學當道！僑泰與畜犬協會締約育才

台灣寵物產業經濟成長，寵物經濟成為顯學。僑泰高中校長温順德今天說，校內寵物經營科深受歡迎，為提昇學生的學術、實務水準，並推動台灣寵物美容專業證照認證，昨天與社團法人台灣畜犬協會簽署合作備忘錄，為雙方推動產學合作立下重要里程碑。

温順德說明，校方為培育寵物經營相關人才，在前年設立寵物經營科，招生連年爆滿，深度家長、學生歡迎，昨天與台灣畜犬協會締結策略聯盟，合作項目包括師資交流、教學實習、證照檢定與職場體驗等，也期盼建立產學教育平台，媒合產學需求，共同培育寵物專業人才，讓學生畢業後更具市場競爭力。

台灣畜犬協會理事長薛瑞銘說，協會受國際認證，也深耕台灣，每年舉辦多場國際犬展、犬隻美容檢定，也密切與科大、高中職合作。此次與僑泰高中簽訂合作備忘錄，希望未來在技術及師資上能帶給學校更多幫助，開闊學生視野與出路，讓整體產業能發展得更好。