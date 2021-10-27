瑞芳高工表揚傑出校友 帕運銅牌田曉雯入列

瑞芳高工今(27)日舉辦校友大會，表揚7位傑出校友，每位傑出校友畢業後均事業有成且對社會有相當的貢獻，還有奪下東京帕運銅牌的瑞工體育班畢業的田曉雯，希望藉由表揚傑出畢業校友於社會的卓越成就，讓瑞工的精神傳承下去。

瑞芳高工校友會原訂於5月併同瑞工校慶辦理，但因受疫情影響，所以延至今日辦理校友大會，瑞工校友大會自民國90年起每年遴選在社會努力有成的畢業校友，並表揚頒發「金鷹獎座」喻為社會菁英，本年度共有7位傑出校友，希望藉由表揚傑出畢業學長於社會的卓越成就，形塑標竿典範以供學弟妹學習。

今年度的校友大會中，除了有許多的傑出校友外，還有自瑞芳高工體育班畢業，奪下東京帕拉林匹克運動會銅牌的21歲女將田曉雯，校方還為田曉雯舉行學弟妹的迎接典禮，田曉雯也分享自身的經驗，還親自為學弟妹示範帕運銅牌的身手。

瑞芳高工校長潘泰伸表示，今天非常感謝各位傑出校友的參與，還有瑞工之光田曉雯校友的參與，非常感謝校友對學校的幫助及協助，讓學校可透過這些運動項目，鼓勵學生往國際邁進，這也是瑞芳高工未來的走向，鼓勵學弟妹往世界發展，讓瑞工未來成為世界的學校。

校友大會中請各位傑出校友分享自身經驗，會中替各位校友披掛彩帶並頒贈獎座、當選證書，鼓勵大家珍惜瑞芳高工優秀歷史傳統，發揚校友會傳承『誠、樸、勤、毅』的精神，最後各位傑出校友也在留下歷史紀念的手模後為大會畫下完美句點。