3D列印客製狗輪椅 台科大作品獲19項紅點設計獎

紅點設計獎揭曉，台灣科技大學表示，校內共19件作品得獎，其中14件紅點獎、5件獲得最佳設計獎（Best of the Best），包括為視障朋友設計的公車APP、使用原生材料結構特殊的家具、3D列印狗輪椅，以及心靈療癒大樓建築和可擋風發電的建築設計。

台科大表示，紅點設計獎有「設計界奧斯獎」之稱，今年共有來自49國家、4110件作品參加「設計概念獎」，從中共選出61件最佳設計獎（Best of the Best）以及259件紅點獎，台科大就占了19件，更有5件最佳獎，是2011年來奪20獎之後，再創的最佳成績。

由李奕、游佳霖、謝維安團隊設計的「EyeBus」攜手打造公車動態App，這個App包括公車預約、車聯網系統和優先上車點，讓視障者抵達站點後透過App預約公車，透過EyeBus App發送預約訊息時，連接到公車的車機端處理系統並通知公車司機，接受訊息的公車司機在指定站牌的優先上車點停靠，提供更安全的服務，減少視障乘客的焦慮和風險，讓視障者避免搭錯或錯過車輛。

台科大設計所李奕說，這套App以視障者的角度思考，希望讓視障者輕鬆預訂，透過提示通知、使用操作方便，打造整體搭車的體驗，讓視障者可以獨立出行。

3D列印狗輪椅是由臺科大設計系蔡明儒設計，蔡明儒說，小時候家裡的狗年紀很大，使用過狗輪椅，因此，希望能打造一款更清亮、更有設計感且更環保的狗輪椅。透過3D掃描狗的身體數據，能提供最優質且客製化設計方案，利用可重複利用的材料，不僅更精緻、更符合狗的需求也更環保。

改善都市高樓風壓的「風之消化器」由台科大建築系馬朗文、吳暐凱、營建系黃昱翔共同設計，團隊表示，台灣有颱風和季風，是個多風環境，都市高樓林立更容易讓街道颳起大風，這也是為什麼穿裙子走在路上會被突如其來的風颳起，從這些生活經驗中發現問題，做了許多實務分析，得知隨著大樓高度變化會產生的風速及風壓，因此分析結構系統，進而利用河堤消波塊的概念，提出在高樓外牆的「風之消化器」裝置抵消風壓，更設置壓電裝置，利用風力進行發電。 改善都市高樓風壓的「風之消化器」由台科大建築系馬朗文、吳暐凱、營建系黃昱翔共同設計。圖／台灣科技大學提供 由李奕、游佳霖、謝維安團隊設計的「EyeBus」攜手打造公車動態App，這個App包括公車預約、車聯網系統和優先上車點，讓視障者抵達站點後透過App預約公車。圖／台灣科技大學提供

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