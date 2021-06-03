東方工商轉型 餐飲科規劃健康長照養生課程

隨著少子化、高齡化社會來臨，百年老字號台北市私立東方工商，看準養生議題逐漸受到重視，廣邀專家學者共思未來辦學方向，以全新型態轉型出發。東方工商表示，受到國家六大核心戰略產業的影響，「大健康」成為現代餐飲與美容美體產業的新潮流，因此重新規劃類科轉型，與臺灣健康管理學會結盟，招收日間部餐飲管理科、時尚造型科及進修部時尚造型科學生，入學即可選讀健康管理課程，於畢業前取的證照，對接未來報考醫護類技專院校或可直接入學抵免學分。

台北市私立東方工商，看準養生議題逐漸受到重視，重新規劃課程目標與作出特色課程。圖／東方工商提供

餐飲課程做出區隔

東方工商表示，近數十年職業科畢業校友，遍佈全國軍政工商各界服務。重新出發的餐飲管理科首創以「健康餐飲及保健營養」為目標設計課程，將與技專院校結盟，朝特定疾病或營養餐、高齡餐等健康課程發展，並加入分析檢驗科目及健康護理概念，強化衛護健康、餐飲管理多元能力，與他校餐飲科作出區隔。

東方工商餐飲管理科首創以「健康餐飲及保健營養」為目標的課程設計。圖／東方工商提供

進修部實習領月薪

東方工商表示，日間部時尚造型科，以「健康美容美體師」為培育目標，強化調理保健，芳療指壓，瑜珈健身，儀態美學等多元知識與技能。進修部則是採取彈性上課，每週只上課二天，其餘時間在美容美髮或婚紗職場實習，接受證照輔導及技術訓練，實習期間並可依勞基法敘薪，每月約2萬元，且85%的畢業生直接銜接職場。

日間部時尚造型科，以「健康美容美體師」為培育目標，強化調理保健，芳療指壓，瑜珈健身，儀態美學等多元知識與技能。圖／東方工商提供

獎學金最高15萬元

東方工商表示，大健康與長照議題正夯，發展健康飲食、健康美容美體、運動養生為新趨勢，東方工商引領流行風潮，設計餐飲科及時尚造型科特色課程吸引學生入學，並提供優渥獎學金最高可獲15萬元。

110年7月8日前報到可獲獎學金一萬元，參加109學年度國中技藝班並結業者加碼獎學金三千元，推薦好友就學者獎學金三千元。其他優渥獎金請見東方工商官網（http://www.tfvs.tp.edu.tw）公告。

東方工商

地址：台北市大安區信義路四段186巷8號

（北捷信義安和站2號出口步行1分鐘到校）

電話：02-2755-4616

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