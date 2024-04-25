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淡大先進量子研究中心揭牌 理、工與AI學院攜手強化科研

中央社／ 新北25日電

淡江大學「先進量子計算研究中心」今天下午揭牌，校方指出，中心結合理學院、工學院、AI創智學院的人力及物力，強化科研能力，回應全球科技發展趨勢，邁入量子紀元。

淡江大學晚間發布新聞稿表示，「先進量子計算研究中心」隸屬工學院，3台量子電腦設備建置於理學院，人事經費由淡江校友陳洋淵提供研究經費，將吸收全校各領域人才加入。

學術副校長許輝煌致詞表示，量子計算的處理已十分進步，但僅能做特定運算，代表還無法被廣泛運用，背後有很多研究課題須解決；期盼3個學院的產學合作，引領更多老師投入量子研究。

中心執行長、物理系助理教授吳俊毅簡報表示，量子研究中心是國內少數從事光量子計算驗證理論的團隊；願景是研究、培養、產出量子人才，並與國際相關研究學者及機構合作。

陳洋淵表示，量子是未來明星產業之一，期望研究中心結合老師與研究生力量，在量子研究領域站穩腳步。

AI 淡江大學 科學家 量子電腦

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